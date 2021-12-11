最美夕陽卻伴隨3座核電廠 賴清德偕賴品妤反對重啟核四
公投倒數7天，副總統賴清德今（11）日早上在臉書PO出其與民進黨立委賴品妤於東北角合拍的影片，宣揚政府政策方向，盼國人投下「四個不同意」。賴清德說，他在東北角出生長大，這生活清苦，但大家也過得怡然自得，過去大家阻止核四，現在如果重啟了，以前的努力就白費了；賴品妤也說，在北海岸短短60幾公里海岸線上，就有3座核電廠，核四還在地震斷層上，美麗的家鄉不應該承受這樣的風險。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-11 10:45:49
賴清德今日於臉書PO出其與賴品妤於北海岸合體之影片。賴清德說，他在這裡出生長大，深刻感受到漁民、農民，早期還有礦工生活的清苦，不過環境單純、民風純樸，大家過得也怡然自得。看過去是美麗的基隆山，再過去有北台灣最漂亮的海岸線。
賴清德說，過去這裡的人一起捍衛家園、阻止核四，好不容易停工了，如果現在重啟，那過去的努力就白費，且未來危險更大，他呼籲大家，守護環境安全，重啟核四不能同意。
賴品妤也說，自己從一名市井小民到擔任立法委員，關心台灣社會議題的心不變。跑遍東北角的漁港、山路、村庄與小學才發現，台灣的美麗比他想像更豐富。
賴品妤說，山脈直接入海，山海融成一體，坐在海邊，這裡有全世界最美的夕陽，但也有全世界最密集的核電廠。短短60幾公里海岸線有三座核電廠，核四還在地震斷層上，家鄉不應該承受這樣的風險。
最後，賴清德與賴品妤也共同呼籲國人，守護環境安全，「重啟核四」不能同意、守護經濟安全，「禁止萊豬進口」不能同意、守護能源安全，「停建三接」不能同意、守護民主安全，「公投綁大選」不能同意。