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剛斷交1天　尼加拉瓜媒體：台卸任大使獲當地國籍

▲吳進木（右）曾任台灣駐尼加拉瓜大使。（圖／翻攝自La Prensa網站）
▲吳進木（右）曾任台灣駐尼加拉瓜大使。（圖／翻攝自La Prensa網站）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-11 11:33:53｜2021-12-11 11:34:14

中美洲國家尼加拉瓜，台北時間10日才宣布與台灣斷交，轉而承認中華人民共和國的一中原則，並迅速與北京復交。時隔不到1天，又有尼國媒體引述官方聲明，聲稱已卸任的台灣駐尼加拉瓜大使夫婦，取得尼加拉瓜國籍。

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綜合《報刊》(La Prensa)、《艾菲通訊社》(EFE)等西語媒體報導，尼加拉瓜政府週五授予台灣前駐瓜地馬拉大使吳進木(Jaime Chin-Mu Wu)夫婦尼加拉瓜國籍，時間距離尼國與台灣斷交還不到1天。

報導並引述尼加拉瓜內政部聲明，指吳進木和妻子吳劉春嬌(Chun-Chiao Wu Liu)，遵守了獲得尼加拉瓜國籍的法規、要求和手續，並讚揚他任內對尼國社會、經濟、技術、教育和文化發展做的貢獻。

報導也提到，吳進木曾2度擔任台灣駐尼加拉瓜大使，第1次是2007年至2011年，恰逢奧蒂嘉(Daniel Ortega)總統重新掌權，第2次則是2017年至2021年，期間台灣成為尼加拉瓜最大的合作夥伴與主要商業夥伴之一。而根據媒體早先報導，在尼加拉瓜宣布與台灣斷交前2個月，吳進木便以個人生涯規劃為由申請退休，請辭獲准，並獲得尼加拉瓜授予外國外交官最高榮譽的José de Marcoleta大十字勳章。
 

▲西語媒體報導吳進木夫婦獲得尼加拉瓜國籍一事。（圖／翻攝自La Prensa、EFE）
▲西語媒體報導吳進木夫婦獲得尼加拉瓜國籍一事。（圖／翻攝自La Prensa、EFE）

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