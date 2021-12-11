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衝核四公投過關！黃士修週一起絕食　爆民進黨曾找他入閣

▲重啟核四公投意見發表會最終場，正方代表為公投領銜人黃士修（右）、反方為台北市議員邱威傑（左）。
▲重啟核四公投意見發表會最終場，正方代表為公投領銜人黃士修（右）、反方為台北市議員邱威傑（左）。

記者余祥／台北報導

2021-12-11 11:40:36｜2021-12-11 11:44:48

重啟核四公投意見發表會最終場今（11）日舉行，正方代表為公投領銜人黃士修，對戰反方呱吉、台北市議員邱威傑，黃士修爆料，2020年1月13日總統蔡英文連任後，民進黨高層曾來徵詢他入閣，他當時回應：只要重啟核四，他薪水全數捐給慈善團體，無償為國家做事，但高層回覆，這樣民進黨副秘書長林飛帆、立委洪申翰怎麼做人，最後作罷。

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邱威傑批，黃士修總是拿過時的報告，作為立論基礎，還處處自相矛盾，核廢料儘管有很多技術上的方法，但事實上就是無法解決，低階核廢料也不是一句放我家就可以處理，否則講了那麼久，還是不知道核廢料要放去哪裡。

邱威傑表示，核四底下的斷層只要錯動，上面任何措施都無法對抗，需要更完整的地質調查，才能釐清風險；核四已經搞了20年，一度電都沒有發，當年出生的小孩，這次都可以投公投票了，光蓋下核四不同意票的貢獻都比核四更高，若再拖15年讓核四蓋完，中二選區立委候選人顏寬恒都可以當阿祖了。

黃士修則自行爆料說，他曾婉拒很多政黨的邀請，他不想從政，也不想當不分區立委，但若這一次核四公投案過關，他願意擔任政務委員，一樣在任職期間將薪水全數捐出，且保證在任職期間不會提供任何政黨情報分析，也就是說，民進黨不必擔心他干擾2022、2024年選情，他還會搞定所有的公共溝通，幫民進黨解開反核團體的束縛。

另外，黃士修說，他會徹底調查是否有弊案，若沒有，他會指揮團隊，對核四進行完整的試運轉測試，確保核安再啟動。

黃士修說，公投最大的危機是被冷落，核四從一開始就是聲量最高的案子，但中間選民未必會出門投票，民進黨只要動員就可以蓋過真正的民意，他只是個平凡公民，只能以身體跟國家對抗，他會在週一中午開始絕食，週一晚上抵達自由廣場，直到公投投票的那一刻。

最後，黃士修強調，無論支持或反對核四，給核四一個機會，蓋同意才能查明真相。


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