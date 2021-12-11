第13屆海峽論壇開幕 汪洋：兩岸交流難擋、祖國必然統一
第13屆海峽論壇11日上午正式開幕，中國全國政協主席汪洋表示，此次會議有數千位台胞參加，充分說明兩岸交往是一種需求，並痛批台獨和外部干涉勢力，威脅：「玩火者必自焚，總有一天會自食惡果。」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-11 12:09:07
綜合中媒報導，汪洋聲稱，由於疫情關係，台胞要赴廈門與會並不容易，但仍有不少人堅持參加，線上線下會議參與的台胞人數達幾千位，說明兩岸交往是兩岸人民的共同需求，「不是人為的力量想擋就擋得了」。
而在開幕致詞時，汪洋更強調中華民族、14億人民追求大一統，祖國必須統一，也必然統一，台灣自古就是中國不可分割的一部分，雖然兩岸尚未完全統一，但同屬一個中國的事實從未改變。
汪洋聲稱，中華民族幾千年來始終追求統一，大一統的文化理念，深深融入中國人血脈，誰為祖國統一做好事，就能名垂青史，但若是數點忘祖、分裂國家，則必將身敗名裂。
汪洋也指出，以和平方式實現統一，對兩岸同胞最有利，大陸有能力讓台胞過上更好的日子，會以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一前景，但也絕不為台獨分裂活動，留下任何空間。
最後，汪洋也再次痛批，台灣當局挾洋自重，肆意破壞兩岸關係，危害台海和平，是置同胞不顧的玩火行為，然而玩火者必自焚，總有一天會自食惡果。