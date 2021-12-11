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綠營大街罵人小巷道歉　顏清標譏民主政治淪為笑話

▲中二立委補選候選人顏寬恒今在大本營沙鹿成立後援會。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.11）
▲中二立委補選候選人顏寬恒今在大本營沙鹿成立後援會。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.11）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-11 13:06:11

中二立委補選國民黨候選人顏寬恒今在大本營沙鹿區成立後援會，父親顏清標心疼兒子天天被欺負，不滿家族在地方服務30幾年從未邀功，如今遭空前抹黑。顏寬恒質疑政論節目每天花4、5個小時罵他，不符合比例原則，「國家都不必監督了？」並點名民進黨市議員施志昌，後天將為上電視做不實指控向里長們公開道歉，行徑令人不齒。

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顏寬恒沙鹿後援會由前沙鹿鎮長蘇麗華擔任主任委員、沙鹿農會理事長李最擔任總幹事。顏寬恒妹妹、台中市副議長顏莉敏送上一籃「凍蒜」，她不捨哥哥還沒宣佈參選就被抹黑，鄉親大團結被形容成地方勢力盤根錯節，最近還散佈謠言說已經在發5千，她呼籲在座鄉親：「一定要問清楚5千在哪裡，也要去分。」
 

▲顏寬恒指政論節目每天花4、5小時抹黑他家人，就是為了讓他落選。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.11）
▲顏寬恒指政論節目每天花4、5小時抹黑他家人，就是為了讓他落選。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.11）
大甲鎮瀾宮董事長顏清標也感嘆這些日子「好事都沒我的，遭被隨便嗆名」，他建議若聽到有人打著他名號，先打電話到服務處查證，或乾脆直接報案。

顏清標細數從政以來爭取無數建設，每條路都走過上千遍，讓沙鹿區從原本的海線第3大，蛻變成如今人口最多。他以前從不邀功，但「最近電視台一打開就是在罵我們父子，不公平的對待已經空前絕後，選舉選成這樣，民主社會、民主政治講來是個笑話。」

顏清標連講兩次「我承認年少輕狂，但從政後收斂、脾氣也改很多」，他自認脾氣比較不好，但重義氣，看不得別人被欺負，顏寬恒個性比他「古意」很多，看到兒子天天被欺負，心中很不捨。對於地方人士接連上電視爆料，他說「故鄉的人欺負故鄉的人，舉頭有神明啦！」
 

▲顏寬恒出示里長群組對話，證明民進黨市議員施志昌將公開道歉。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.11）
▲顏寬恒出示里長群組對話，證明民進黨市議員施志昌將公開道歉。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.11）
顏寬恒也指一切都是綠營操作，並點名民進黨市議員施志昌，上電視誣指「海線的里長都是靠選舉在賺錢」，引起眾怒後，推說是政論節目製作人要他講的，後天將在大甲區公所向里長們解釋道歉，「大街罵人小巷道歉有什麼用？里長已經被糟蹋了，這種雙重標準的人，我們看不起！」

顏寬恒批評現在的媒體生態，新聞道德已經徹底淪喪：「一個多月來，每天電視一打開，4、5個小時就是罵我和爸爸，這符合比例原則嗎？台灣沒別的事可以討論？國家不必監督了嗎？只要能讓我落選，這些人還在乎新聞道德嗎？」

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