路竹蕃茄節揭幕 陳其邁：總統認證最好吃的番茄在高雄
「2021路竹番茄節」揭幕，高雄市長陳其邁今(11)日出席「番喜樂園」剪綵，誇讚路竹四寶番茄、花椰菜、雞蛋和虱目魚是頂港有名聲，下港有出名，肯定果農的用心。陳其邁打趣說，全台灣最好吃的路竹小番茄不用再多介紹，因為有時候和總統通電話，總統吃到涮嘴還會不停的稱讚，路竹番茄是總統認證最好吃的番茄，又甘又甜，推薦給所有全台灣的朋友。至於曾在公投宣傳會場説橋科將有世界級大廠則「不能講是哪一家」，將由廠商自行宣布或下週再對外說明。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-12-11 14:35:34｜2021-12-11 14:43:02
陳其邁感謝路竹區公所與農會共同打拚提供農民好的環境及支持，可說是北高雄農產品推銷最好的模範，他說路竹小番茄有黃也有紅，路竹因為土質比較鹹，所以生出來的番茄好吃又特別甜！
農民四項福利措施保現已全面實施，針對「農業保險」陳其邁說過去中央補助50%，剩下由農民自行負擔，但他執政後，其中50%農民自行負擔部分原補助20%，陳其邁釋利多宣布增加到30%，農民只要負擔20%就能參加農保，強調會一直和農民站在一起、照顧農民。
隨著疫情趨緩，連續兩天的路竹番茄節今日登場，除延續每年最受歡迎的鮮採番茄農事體驗，今年區公所同樣也安排鮮採番茄專車搭載民眾直達番茄產地，盼透過農作體驗及品嘗展售，行銷在地農特產品及觀光產業。
一連兩天活動，不僅有上百攤農特產品及美食提供民眾品嘗購買，並且舉辦定時限量促銷，如番茄養生雞湯免費品嚐、發票換番茄虱目魚丸湯以及氣炸豬排等美食等限量免費品嚐的好康美食，路竹區公所也貼心提醒請勿邊走邊吃，會場設有用餐區，請市民朋友多加利用。再加上精采的表演節目，保證是假日全家出遊的好選擇，更多精彩活動內容在「高雄路竹番茄節」FB粉絲專頁有詳細資訊，為避免活動當天受塞車所苦，活動兩天在路竹火車站、大社國小與台榮公司提供免費接駁專車，讓大家輕鬆抵達會場，在疫情趨緩之際，來路竹番茄節放鬆享樂，滿載而歸。