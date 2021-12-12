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日本國防經費連10年成長　有望再超過1%GDP

▲日本為因應益發嚴峻的安保環境，至今連續10年增加防衛經費。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本為因應益發嚴峻的安保環境，至今連續10年增加防衛經費。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-12 00:00:00

（中央社東京11日綜合外電報導）日本為因應益發嚴峻的安保環境，至今連續10年增加防衛經費。目前編列的2022年度防衛相關經費，當局正就創史上新高的5兆4000億日圓進行最後協調，有機會超過GDP的1%。

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日本經濟新聞報導，日本中央政府2022年度總預算案中的防衛相關經費，已就史上新高紀錄的5兆4000億日圓（約新台幣1兆3100億元）規模展開最後協調，其中部分將用來擴充接近中國的日本西南群島防衛能力。

日本2022年度的防衛經費，有可能超出過去以國內生產毛額（GDP）1%作為目標的框架。

日本政府已向執政黨幹部提出預算規模，預計本月下旬將於內閣會議上通過；2022年度預算將高於2021年度預算的5兆3422億日圓，呈現連續10年成長。

2022年度預算加上2021年度補正預算案約7700億日圓，被定位為「加速強化防衛能力包裹預算」，逾6兆日圓規模預算將成為強化日本防衛能力基礎。

據包括金融機構在內10間民間企業預測平均值，2021年日本名目GDP約540兆日圓；如果2022年度經濟成長率維持低水準的話，防衛經費有可能睽違12年再度占GDP比率逾1%。

日本政府內閣會議1976年通過防衛經費不能超過國民生產毛額（GNP）的1%後，雖然在1987年度廢除這個天花板，但日本政府後來在實際編列防衛預算時，也僅有4個年度超過GDP的1%。

主要原因是日本安全保障環境日益嚴峻，讓日本政府在編列防衛預算不受1%框架限制的時機成熟。

首相岸田文雄8日在國會備詢時說，預算編列並無預設金額，而是根據討論結果編列必要經費。

日本政府將在2022年底前首度修正作為外交及防衛基本方針的「國家安全保障戰略」；防衛大綱及表示5年預算總額的中期防衛力整備計畫，也將一併修正。

作為日本同盟國的美國，持續要求日本強化防衛能力；今年4月舉行的日美領袖會談做成的聯合聲明中，也確認這項方針。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1101211

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