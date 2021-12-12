日本國防經費連10年成長　有望再超過1%GDP

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日本2022年度的防衛經費，有可能超出過去以國內生產毛額（GDP）1%作為目標的框架。
日本政府已向執政黨幹部提出預算規模，預計本月下旬將於內閣會議上通過；2022年度預算將高於2021年度預算的5兆3422億日圓，呈現連續10年成長。
2022年度預算加上2021年度補正預算案約7700億日圓，被定位為「加速強化防衛能力包裹預算」，逾6兆日圓規模預算將成為強化日本防衛能力基礎。
據包括金融機構在內10間民間企業預測平均值，2021年日本名目GDP約540兆日圓；如果2022年度經濟成長率維持低水準的話，防衛經費有可能睽違12年再度占GDP比率逾1%。
日本政府內閣會議1976年通過防衛經費不能超過國民生產毛額（GNP）的1%後，雖然在1987年度廢除這個天花板，但日本政府後來在實際編列防衛預算時，也僅有4個年度超過GDP的1%。
主要原因是日本安全保障環境日益嚴峻，讓日本政府在編列防衛預算不受1%框架限制的時機成熟。
首相岸田文雄8日在國會備詢時說，預算編列並無預設金額，而是根據討論結果編列必要經費。
日本政府將在2022年底前首度修正作為外交及防衛基本方針的「國家安全保障戰略」；防衛大綱及表示5年預算總額的中期防衛力整備計畫，也將一併修正。
作為日本同盟國的美國，持續要求日本強化防衛能力；今年4月舉行的日美領袖會談做成的聯合聲明中，也確認這項方針。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1101211