謝金河：若否決美豬　金融、股市恐增加負向壓力

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謝金河進一步指出，不知道時代雜誌今年會設計什麼封面，但台灣仍然是非常好的一年，台股也衝到18034點。過去卅年，台股每一次過萬點，隨之而來都是崩盤的噩夢，現在台股逼近18000點，台股看起來仍然很便宜，這是因為上市櫃公司獲利實在太好了。
謝金河解釋，在去年之前，全體上市櫃公司全年淨利很少超過2兆元，例如在2019年是1.99兆元，2020是2.46兆元，今年前三季3.22兆元，全年會很輕鬆突破4兆元，這是史上空前最高獲利紀錄，對於2022年形成大挑戰，因為要連續兩年獲利超過4兆，這是十分不容易的事。
謝金河說，大家面對2022，心中都有一把尺，台灣在2021年的經濟表現實在太好了，基期也墊很高，操作難度會上升，加上全球面對通膨壓力，縮表，升息及疫情變化，都會影響2022的投資判斷。
謝金河最後語重心長的表示，下週台灣的四項公投，是人民透過對議題的表態來決定未來政策方向，這其中，藻礁的三接問題會影響未來電力，若三接出現變數，立即影響半導體產業的未來；美豬的問題也牽動台灣與美國，日本的互動關係，如果人民用選票否決美豬，台灣可能更加孤立，加入國際貿易組織更加沒有希望，整個經濟，金融，股市可能會增加負向的壓力。這場透過人民意志的抉擇，也透露了台灣未來發展的方向。