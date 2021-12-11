反萊豬非反美豬　王鴻薇：用人民健康換不明經貿利益

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王鴻薇指政府長期以來混淆視聽，「反萊豬會讓台灣無法加入CPTPP嗎？錯，大錯特錯，美國並不是CPTPP的會員國，也沒有任何會員國要求台灣進口萊豬」，反而是CPTPP會員國日本，三番兩次要求台灣購入核災地區食品；反而是政委鄧振中曾說，台灣要加入CPTPP就需要進口日本要求相關食品。
且台美的貿易障礙只有萊豬一項？王鴻薇質疑，只要我們進口萊豬就可以和美國簽訂自由貿易協定了嗎？美國貿易代表處（USTR）長達6年都將校園禁基改食品、同藥殘留標準都是台美貿易障礙，如果按這這個標準，那我們的孩子難道就要在校園內吃基改食品？
王鴻薇提出親綠派民調資料表示，62.3%的民眾表示不擔心禁止萊豬會傷害台美關係，「政府告訴我們，台灣的民主價值讓台美關係堅若磐石，如果告訴我們台美關係是建立在萊豬上是非常可笑的」，更何況當年CODEX的安全標準投票相差接近，全球160多個國家，包含台灣，都禁止在豬隻身上使用萊劑，農委會主委陳吉仲以前也說過「如果要進口萊豬，死都要擋」，中二選區補選的林靜儀在2016年也曾公開反對進口萊豬。
王鴻薇最後表示，當年，馬政府進口美牛，民進黨政府大力杯葛，現在換到台灣人比吃牛肉多上6至7倍的豬肉，沒有溝通協調，政府就決定開放萊豬，以換取不確定的經貿利益，人民應該用民主程序來阻止健康受害。