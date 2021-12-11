孟若羽「床戰鄧佳華」粉絲崩潰！AV導演親揭2點：少來了
網紅鄧佳華受台灣AV片商「TWAV公司」邀約合作，參與圓夢計畫，將和女優孟若羽拍攝他的首部AV作品《華根初上》，而片商考量過後，也決定替女優加價6成片酬，但仍有不少網友替她打抱不平，直呼就算加錢還是吃虧；對此，該片導演圤智雨（戲引子）也發文替她平反網友的反對聲浪。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 14:34:55
面對大批網友的質疑，AV導演圤智雨在昨（10）日就在臉書以「孟若羽不該接拍嗎」為題發文，表示很多人看到孟若羽接拍與鄧佳華的床戰，反對聲浪都很高，但是這是孟若羽經過考慮後的結果，不管粉絲的心情為何，他也提出兩點反駁。
圤智雨說，第一點「你們覺得孟若羽接下這部華根初上就一輩子毀了，被汙染了，那各位男士，如果她跟鄧先生拍完後，有機會跟你們做，你們還會覺得髒嗎？會拒絕嗎？少來了，身體才是最誠實的」。
他也提出第二點，「當反對聲出現後，請問你們爲什麼反對？你們原本認識孟若羽嗎？片商沒有強迫她拍攝喔，是經過20幾個打槍後，問到她，她過腦後答應的，那孟若羽沒被逼，腦子沒進水那有何好反對的，這是她的選擇，也許她就是沒跟醜男做過想試呀，這是她選的，那她選了，想過了，考慮過了，那要反對什麼」？
最後，圤智雨也表示，噁男的片型在日本又不是沒有，「日本一部中還會一次出現超多噁男的，難道你會去留言叫波多野結衣不要拍嗎？」，貼文一出，大批網友也表示認同，「既然是她自願要拍，就是respect 就對了」、「拍片女優最大，很多愛看又愛嫌，我都尊重當事人選擇」。（編輯：郭佩蓉）