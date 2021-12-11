公投賭盤敢開就抓！高市警局嚴查賭盤 維護公投正當性
1218公投在即，為防杜選舉賭盤及暴力事件影響選舉公平性，高市警局將嚴密查察及預防選舉賭盤及各類暴力事件，高市刑大今(11)日表示，目前正反雙方分持不同看法，易造成不法份子以同意與不同意票差距開設賭盤，甚至開出高賠率吸引民眾下注。為防止賭盤影響公民投票，警方一旦發現開盤情形將立即查緝，嚴防賭盤成型，強力掃蕩絕不手軟。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-11 16:04:26
高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，距12月18日公投僅剩1週，刑大指出，賭盤運作通常是「層層分級」，會先有「小組頭」，再透過人際關係邀約朋友下注，小區域下完賭金後、再往上給「總組頭」收注，透過下注情形開出賠率，企圖影響公投結果。
另比較高市110年1至12月8日與去(109)年同期治安數據，暴力犯罪與槍擊案件個別之發生數及破獲率。首先，暴力犯罪110年發生48件，較109年(71件)減少23件，全數偵破，破獲率為100%。其次，槍擊案件發生數6件，與109年(12件)相較減少6件，破獲率亦為100%。為維公民投票期間治安，高市警局執行強力肅槍，自110年11月1日至12月8日計查獲制式槍枝1枝、非制式槍枝8枝、其他槍枝1枝及各類彈藥121顆，嚴防槍擊、暴力事件影響選前治安。
刑大也表示，選舉賭盤、暴力介入為選舉專案工作重點，除持續要求偵辦選舉賭盤案，以防止影響選風及衍生暴力案件，也將持續針對暴力、槍械等不法犯罪案件，落實執行各項打擊查緝及預防作為，嚴防槍擊、暴力事件影響選前治安。
刑大認為，由於這次四大公投案只有「同意」和「不同意」選項，警方研判賭盤操作簡單易懂，容易讓不法分子以同意與不同意票的差距開設賭盤，甚至開出高賠率吸引民眾下注，企圖影響公投結果，為防止賭盤影響公民投票，警方一旦發現公投賭盤有開盤情形，將立即查緝，嚴防賭盤成型，強力掃蕩絕不手軟。