稱瘦肉精即是氣管擴張劑 王應然： 肉毒桿菌有毒也照用
美豬進口議題使瘦肉精萊克多巴胺引發廣大討論，醫師林應然今（11）日於中選會公投意見發表會擔任反方代表並表示，氣管擴張劑沙丁胺醇（salbutamol）就如同萊劑是一種乙型受體素，而這種藥物已經使用快40年，藥用濃度更是萊劑的上萬倍，且目前已知毒性最強的肉毒桿菌也被用於醫美使用，劑量是重點。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-11 14:52:24
林應然指出，氣管擴張劑就是一種乙型受體素，該種藥物已經使用快40年，「這根本不是食安的問題，而是政黨報復」，不惜拿台灣的外交經貿當犧牲品。林強調，有沒有毒是劑量的問題，「不是哪個物質有毒哪個物質沒有，劑量是很重要的」。
「研究說，就算每天吃750公斤有萊豬、萊牛的量都沒有問題，而且這個標準還再稀釋了100倍」，研究也證明萊劑沒有致癌的風險，不會影響下一代的問題，也沒有殘留問題，「沒有毒，幹嘛去反他？」正方持續強調，華人的飲食習慣會吃內臟，但美國的華人那麼多，也沒有人吃到中毒，美國也有心臟病、孕婦、小孩，那個量根本就是九年一毛，量少到對人體根本沒有影響。
林應然表示，氣管擴張劑噴一下就有10公斤的萊克多巴胺的量，「那我噴一劑，就有一噸萊豬萊牛的量，各國也沒有說，禁止使用」，今天劑量差了幾萬倍，且身體本來就會分泌乙型受體素，並不是這個物質有毒，很多食品人類吃得太多就會產生毒性且有致死風險。
林應然舉例，世界上最劇毒的就是肉毒桿菌毒素，只要半公斤就可以殺死全世界的人，但醫美依然廣泛使用於除皺與緊緻肌肉、肌膚等作用，進口萊豬也許不是我們加入國際組織的必要條件，但如果不承認劑量上的差異，「你可以不要吃，但是你不要阻擋台灣的國貿關係，不要被毒化了！今天這個空間充滿很多的毒氣」。