中研院女證實曾在淡江大學進修部上課 接觸者採檢結果曝
中央流行疫情指揮中心今（11）日證實，中研院染疫的女研究人員案16816，曾在淡江大學進修推廣部學習語文，指揮中心對於接觸者已匡列採檢171人，目前結果出爐，155人為陰性，13人檢驗中，3人尚待檢驗。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 14:55:45
今日下午教育部證實，案16816是國內某大學進修推廣部的學生，該大學已依規定提報為本土確診案例。已請學校依大專校院防疫指引，召開防疫小組會議、進行校園清消及蒐集學生相關資料，以利配合後續疫調，並針對匡列居家隔離、自主健康管理的學生提供學習銜接機制。而指揮中心在記者會回應媒體提問時，證實案16816是在淡江大學進修推廣部學習語文。
陳時中表示，除了擴大匡列採檢的接觸者171人，另外還有325人列為自主健康管理，這325人是中研院同樓層的員工，等到周一上班時會再全面採檢。
目前確定案16816的病毒株與實驗室Delta變異株相符，感染源判定來自實驗室，跟社區無關。而目前接觸者的採檢結果均為陰性，陳時中認為，目前跡象看起來是往正面方向發展，社區看起來是安全的，但還是要繼續觀看後續的疫調狀況。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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