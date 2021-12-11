反空污挺三接　中部學生「三個呼籲顧台中」

民進黨青年部今（ 11 ）日於台中舉辦「中部學生反空污挺三接」記者會，邀請 20 位中部大學青年共同發聲，表達「藻礁保育」、「供電穩定」、「空污改善」三張考卷都應高分過關的訴求，與立法院副長蔡其昌共同呼籲青年朋友於 12 月 18 日投下三接遷離公投的不同意票。

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民進黨青年部主任蔡沐霖指出，包括東海大學、中興大學、逢甲大學、靜宜大學、台中教育大學等台中各大學，都有學生對三接議題表達憂慮，進而參與「進擊！國務青」公投街講行動，一起站上街頭宣講。

民進黨青年部副主任阮俊達引述，經濟部曾文生次長的比喻，強調眼前要作答的考卷，一共有「藻礁保育」、「供電穩定」、「空污改善」三張。在時間有限下，不該為了追求「藻礁保育」考到 100 分，卻讓另外兩科當掉。而是該兼顧三張考卷都取得高分，才是 all pass 、 high pass ，才能順利考上第一志願，確保台灣社會的多元價值與最大利益。

身為台中人的阮俊達提出「三個呼籲顧台中」：呼籲每一位公民理性思考後，慎重投下三接遷離公投的不同意票，確保個人健康、經濟與環境「三贏」；呼籲中部公民團體、學生組織站出來「反空污，挺三接」並持續監督台中市政府改善空污治理；呼籲台中市長盧秀燕除了關切核安與核廢料，可能在重啟核四公投投下不同意票外，更要在三接遷離公投投下不同意票，才是對市民福祉負責任的展現。

在台中出生、長大、讀大學，也曾擔任亞洲大學學生會長的賴宥澄同學表示，空污是所有台中人都感同身受的議題，近年中央政府提出的「以氣代煤」方案能大幅減少 60% 以上空污排放，因此三接是合理的規劃，對台中人來說更是能減少空污、照顧健康的環保建設。

來自高雄、就讀東海大學理學院的莊雅涵強調，供電穩定、經濟發展是中部人和南部人共同的心聲，如果能把中南部發的電，留下來創造更多、更棒的就業機會，必須「北漂」工作的青年就可以回到家鄉打拚，中南部學生也不用擔心一定要離開家鄉才有好發展，如此才能真正改變經濟結構上的重北輕南。

來自桃園、就讀東海大學並曾連署「珍愛藻礁」的黃安立同學則分享，現在桃園人越來越重視藻礁的生態價值，也肯定政府大幅縮減三接開發面積、提出再外推方案後，積極保護藻礁的努力。基於對台中空污的感同身受，希望桃園人也該伸出援手，投下三接遷離公投不同意票。