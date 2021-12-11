中研院女曾遭鼠咬 實驗室長官卻未向上通報！原因待調查
中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，中研院染疫的女研究人員案16816，病毒基因定序和P3實驗室使用之Delta變異株相符，感染源確定和社區無關。指揮中心也公布了中研院的災害事故應變通報流程圖，中研院初步調查指出，案16816被老鼠咬到時，僅通報至基因體實驗室的長官，就沒有再繼續按規定往上通報，未往上通報原因為何仍待調查。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 15:25:21
中研院院長廖俊智表示，中研院正在調查了解實驗室內部管理程序，目前確實有發現一些狀況。像是案16816第一次被老鼠咬傷時，有按程序回報給基因體實驗室的長官，但長官卻沒有依規定繼續向上通報，讓應變通報斷鏈。
不過案16816感染的病毒株是Delta變異株，和老鼠身上的Alpha株不同，因此感染源初步排除和被老鼠咬傷有關。然而，當天實驗室內有3人分別操作3隻老鼠，其中一隻老鼠身上的正是Delta變異株，不排除有交互感染的可能，但仍待調查。
另外陳時中也提到，實驗室內的桌面、門把都有驗出病毒陽性反應，也有可能是因為環境污染，不過詳細仍要釐清。陳時中強調，由於實驗室相關人員都正在集中檢疫所隔離，調查起來也並非那麼容易，釐清整個染疫過程仍需要些時間。（編輯：倪浩軒）
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