除了紙箱貓皇也愛窩這裡　意圖讓人無法吃飯啊！

相信許多人都知道，大多數貓咪對紙箱有一種莫名的喜愛，無論箱子再小牠們也會想盡辦法鑽進去，那怕只是鑽進一半也甘願，但是日本一推主發現，其實家中某一種常見用品也有一種深深的魔力吸引著貓咪！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲貓咪都很愛鑽紙箱（圖／寵毛網） 這個東西跟紙箱一樣有窄小的空間，而且通常一次只能容納一隻貓咪，這種東西就是「電鍋」！推主@maruzura944的岳母某一天發了一張照片向他求救，表示自己無法煮飯相當困擾，因為家裡的黑白貓咪就在電鍋裡「窩好窩滿」，彷彿電鍋就像為牠量身訂做的一樣超剛好，而岳母因為看見貓咪睡得很舒服捨不得叫起牠所以無法煮飯，讓推主感到傷腦筋又好笑！於是他將照片上傳到推特，沒想到竟然引起許多網友的熱烈回響！▲推主的岳母看見貓咪鑽入電鍋捨不得叫牠起來（圖／twitter@maruzura944） ▲貓咪直接把電鍋當貓窩了呢！（圖／twitter@minidragon5） ▲黑白貓：這不是買給我的新床床嗎？（圖／twitter@susi_tuguna） ▲請問是要保溫還是炊飯？（圖／twitter@SsJggf） ▲貓咪：你的就是朕的，朕的還是朕的，所以這個家裡所有東西都歸朕，包含這個電鍋，還用問嗎？（圖／twitter@chibichibijohn1） ▲黑貓：那怕只有屁股塞得下本喵也要坐！（圖／twitter@0cc39k177254r8f） ▲感覺好像麵包出爐啊！（圖／twitter@pupupux_x） ▲還有洗衣機也是貓皇喜歡的地方~（但是要注意安全啊！）（圖／twitter@mgmgmogumi） 看來真的很多貓咪尬意佔領電鍋啊！雖然貓咪窩在裡面好像變成「貓飯」，不過也怕煮飯時貓毛飄進電鍋裡不太衛生，所以平時最好還是把電鍋蓋好比較安全喔！（編輯：陳珮瑜）三花貓窩花盆曬太陽！「瞇眼萌樣」融化網：這盆哪裡買？買新貓窩喵竟秒捧場？奴才秀「心痛畫面」騙自己：牠喜歡男用餐被貓皇欽點！牠討水喝還給「殺必死」 網：超羨慕