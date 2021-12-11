實驗過程曝光、還老鼠清白　P3實驗室染疫疑點一次看

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中研院確診的研究助理感染Delta變異株，今中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，個案的基因定序與實驗室相符，是P3實驗室內所使用的Delta變異株，判定與社區無關，並非今年6至9月本土大流行的Delta株。
目前案16816接觸者匡列105人居家隔離，其中除3人待採，其餘102人皆為陰性，自主健康管理者34人，除2人待採，其餘32人皆為陰性，325人需自我健康監測，持續由衛生單位評估是否採檢，暫無新增個案。
實驗過程曝 這兩處皆採出病毒
中央研究院學術及儀器事務處處長陳建璋指出，個案第二次被老鼠咬到時，當天實驗室同時有3人，分別操作原始的武漢病毒株、Alpha變異株、Delta變異株3種不同的病毒株，個案操作的是Alpha變異株的老鼠，因此不排除可能有交互感染。
陳時中表示，另2人已經入住集中檢疫所隔離，採檢結果都是陰性，目前實驗室環境採檢方面已在進行，桌面、門把都有驗出陽性，但因為已過數日，CT值高，實驗室外則皆陰性，因此不排除可能有環境感染，但詳細感染途徑還要調查。
兩度遭鼠咬染疫？陳時中還清白
案16816感染的是Delta變異株，昨台北市副市長黃珊珊透露，個案分別在10月15日與11月19日兩度遭染疫的實驗鼠咬傷，中央研究院院長廖俊智昨也證實，第一隻老鼠攜帶的是gamma病毒株，第二隻老鼠則攜帶Alpha病毒株
今陳時中指出，目前台灣仍沒有被這種染疫的動物咬到會染疫的情況，事實上也沒有，且咬傷研究助理的老鼠是Alpha病毒的老鼠，不過因為同時有3株不同病毒株攻毒的老鼠在進行實驗，為何會染疫與染疫途徑還有待進一步調查。
中研院吃案？主管並未向上通報
陳建璋指出，其實個案在第一次被老鼠咬時就有通報基因體實驗室的長官，但該實驗室卻未繼續往上通報，「現在目前他們大概在第一階段就斷裂了」，原因還待釐清。
陳建璋說明，依據中研院災害事故應變通報流程，發生災害事故時，發現者應通報所中心的應變單位，應變單位應通報所中心所長、實驗室負責人、主管機關等相關單位，接續通報院本部秘書長等。
P3女稱遭霸凌 盼日後不再發生
陳建璋指出，個案在離職前曾向基因體中心表示，實驗室長官因對自己工作不滿，曾出言讓自己感到不舒服，基因體中心也於本月7日依規定召開協調會議，由該中心副主任主持，與會者有中心執行長、實驗室主持人、勞工代表、中心的人事人員。
陳建璋透露，事後個案表示會議過程和平，不會再向院方的獨立委員會申訴，也希望日後不要再有類似事件發生。廖俊智則說，這是目前調查的初步結果，會在可以公布的範圍內，配合指揮中心調查，跟社會大眾適度說明。
陳時中也提到，這幾日大家都有一些相關評論，但會對當事人造成一些傷害，而當事人也強調希望日後不會再發生類似事件，「我想我們大家都應該有這樣的一個同理心」，這也是現在在努力的方向。
停辦跨年？陳時中：目前無強制
陳時中在記者會中數度呼籲民眾接種疫苗，希望大家把疫苗打好打滿，以今日跟兩天前相比，「事件是朝向比較安全的方向在走」，目前對於年底的相關活動沒有強制性規劃。
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