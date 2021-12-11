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堵Omicron傳播　孟買禁止集會遊行兩天

▲印度商業重鎮孟買宣布今、明兩天暫時禁止示威、集會與遊行，以防堵病毒傳播。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度商業重鎮孟買宣布今、明兩天暫時禁止示威、集會與遊行，以防堵病毒傳播。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-11 17:57:03

（中央社記者林行健新德里11日專電）由於所在省分接連出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron感染病例，印度商業重鎮孟買宣布今、明兩天暫時禁止示威、集會與遊行，以防堵病毒傳播；當地台僑目前情況安好。

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印度多家媒體今天報導，孟買警方已依刑事訴訟法第144條在緊急狀況下行使權力，今起到明天的48小時內，民眾不得示威、集會與遊行，避免群聚，違者依相關法令懲處。

這是因為孟買所在的馬哈拉什特拉省（Maharashtra），自印度政府2日證實Omicron在境內現蹤以來，已累計通報17例病例，是印度全國最多的省分，光是昨天就驗出7例，包括1名3歲兒童。

這7例當中，有3例是孟買居民，近期分別有英國及非洲旅行史。

外貿協會駐孟買辦事處專員王世杰向中央社表示，由於疫情關係，目前留在孟買的台商及台僑可能10人，但因為都打過疫苗，且已習慣印度的步調，所以就是勤消毒、洗手、戴好口罩，並沒有特別緊張。

至於禁止集會的命令是再次封城的前兆，王世杰推測，除非Omicron造成像4月、5月時的嚴重疫情，否則可能性不高，因為大部分印度人已有抗體，且學會與病毒共存。

印度自本月2日發現首例Omicron病例以來，截至今天下午，全境確診者計33例。除了馬哈拉什特拉省的17例之外，拉吉斯坦省（Rajasthan）有9例、古茶拉底省（Gujarat）3例、卡納塔卡省（Karnataka）和德里首都轄區各2例。

印度衛生部稱，Omicron病例目前占印度COVID-19總病例不到0.04%，並稱所有Omicron病例均屬輕症，呼籲民眾遵守防疫規範，不必驚慌。

目前印度已有86.2%的成年人注射過至少1劑COVID-19疫苗，53.5%注射過兩劑。（編輯：黃自強）1101211

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