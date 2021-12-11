生女兒還送雞腿紅蛋「你家大人沒教」 民俗專家說話了
臺灣民間有句俗諺說，「生得過雞酒香，生不過四塊板」，形容婦女生小孩的艱辛。每位產婦在分娩前都得先簽手術同意書，紙上列滿密密麻麻的危險及併發症，生過小孩才知道，要平安迎接一個新生命，是多麼不容易的事。為了分享新生兒的喜悅，通常會在小孩滿月時發送油飯、蛋糕給親友，但生男生女怎麼送有差嗎？
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-11 17:19:49
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年裡，網路上關於「彌月油飯」的網路聲量，發現網友最常討論兩大油飯配料：雞腿與紅蛋，日前有新手爸媽上網發問：「請問有人生女兒的油飯，有加雞腿跟紅蛋嗎？」引來網友直言，對觀念比較傳統的人來說，「若知道是生女兒還送雞腿、紅蛋，會覺得你家大人沒教。」女兒的彌月油飯可不可以加雞腿引發熱議；也有民眾認為，生兒子要送油飯，生女兒才送蛋糕，甚至有夫妻為此爭執不休。
台中教育大學臺灣語文學系主任林茂賢解釋，以前台灣習俗是生兒生女送油飯紅蛋，紅色代表吉祥、蛋代表新的生命，若是添丁（生男）則會在油飯紅蛋中，多放1支雞腿，而蛋糕是比較現代的東西，後來才逐漸變成熱門的選項。
至於生女兒送雞腿，違反習俗是不是很失禮，林茂賢則認為，都是一個心意、代表祝福，現代社會已經沒有重男輕女的觀念，心意最重大。不少網友也分享自己的經驗，指出「我女兒有雞腿油飯紅蛋，完全照男孩辦」、「生女兒送油飯也是雞腿+兩顆蛋」，大喊時代不同了，自己開心最重要。
根據《Social Lab社群實驗室》追蹤最近一年內，彌月油飯的網路聲量表現，觀察發現最受網友熱議的9大彌月油飯，以「蔡記」的討論最熱烈，除了受到藝人、職棒選手青睞加持，也經常在粉專和網友互動，獲得不少網路討論度。
而「冊子油飯」及「evAfter」則是因特殊包裝吸引許多新手爸媽，「冊子油飯」前陣子和三麗鷗聯名合作，可愛外盒連沒生小孩的網友都直呼想訂一盒；「evAfter」則是主打高質感包裝，就有網友大推「包裝控請參考evAfter」。
同時提供油飯及蛋糕兩種組合的「好兆頭」及「太子油飯」，也是爸媽們的討論焦點，一次下單就能買齊兩種東西，分送給喜歡油飯的傳統長輩，以及偏好蛋糕的年輕同輩。