指揮中心公布：境外新增2例Omicron個案！邊境順利攔截
11日下午2時，中央流行疫情指揮中心，召開記者會公布「國內新增10例」COVID-19境外移入確定病例，其中原本只有案16829確定為Omicron變異株，為台灣首例Omicron個案，曾入境史瓦帝尼，下午指揮中心又緊急宣布，新增2例境外Omicron個案，分別來自美國及英國，所幸已被邊境攔截，沒有進入台灣。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 17:21:49｜2021-12-11 17:23:17
據了解，11日下午稍早，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，公布本日新增10例境外移入中，又增加2例Omicron個案，與記者會所公布的案16829，目前共有3例Omicron個案，3名個案分別自史瓦帝尼、美國、英國入境，被邊境攔截後，目前已入住醫院隔離病房治療，其他接觸者也入住集中檢疫所。 （編輯：林盈君）
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