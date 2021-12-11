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指揮中心公布：境外新增2例Omicron個案！邊境順利攔截

▲指揮中心公布：境外新增2例Omicron個案！邊境順利攔截。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布：境外新增2例Omicron個案！邊境順利攔截。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2021-12-11 17:21:49｜2021-12-11 17:23:17

11日下午2時，中央流行疫情指揮中心，召開記者會公布「國內新增10例」COVID-19境外移入確定病例，其中原本只有案16829確定為Omicron變異株，為台灣首例Omicron個案，曾入境史瓦帝尼，下午指揮中心又緊急宣布，新增2例境外Omicron個案，分別來自美國及英國，所幸已被邊境攔截，沒有進入台灣。

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▲指揮中心公布：境外新增2例Omicron個案！邊境順利攔截。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布：境外新增2例Omicron個案！邊境順利攔截。（圖／指揮中心）
據了解，11日下午稍早，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，公布本日新增10例境外移入中，又增加2例Omicron個案，與記者會所公布的案16829，目前共有3例Omicron個案，3名個案分別自史瓦帝尼、美國、英國入境，被邊境攔截後，目前已入住醫院隔離病房治療，其他接觸者也入住集中檢疫所。 （編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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