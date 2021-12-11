導入新技術里程碑！中鋼辦5G AIoT推動及戶外場域開台

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中鋼公司董事長翁朝棟表示，面對全球鋼鐵市場競爭及未來碳中和的趨勢及挑戰，該公司為提升企業競爭力，打造智能產銷之精緻鋼廠，近年來積極投入智慧製造與數位轉型工作，例如，去年完成首座智慧高爐建構，啟用煉鐵智慧中心，藉由AIoT的導入，讓高爐成為能透視、可預知及易掌控的生產製程，以達到提升爐況穩定性、生產效率性及節能減碳的多種效益。
翁朝棟說，中鋼公司亦思考5G為未來通訊控制的重要技術，積極規劃利用5G來建構高可靠度、高安全性的工控環境，透過高速無線網路之新科技，讓人員可以與各式物聯網連結，即時應對更多元變化的生產環境，穩定生產品質及提高工作安全。
翁朝棟指出，中鋼公司今年適逢建廠50周年，為厚植下一個50年營運競爭力，已投入約8500萬的經費，分別攜手中華電信建立5G智慧軌道運輸戶外示範場域，以及與仁寶、思科合作建構5G軋鋼智慧工廠室內示範場域，兩個示範場域共進行9項智能化專案之研究，包括智能板胚動態監控、鋼帶偏移監控系統、專家遠端協作系統、數位產線實境導覽、危險作業遠程操控、渣桶狀態監測系統、行車安全輔助系統、XR虛擬實境訓練、自走載具技術開發等。
此次進行戶外示範場域的開台，只是中鋼公司導入5G AIoT技術的第一步，後續將加速相關智能方案之開發，逐步使5G無線網路技術的應用，發揮到最大效益，未來會將相關經驗及技術成果，向外平行推廣，為鋼鐵產業轉型升級貢獻心力。