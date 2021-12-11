左營設點衝刺四個不同意　趙天麟、李雅慧拚翻轉藍營票倉

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距離12月18日公投進入最後一個選前黃金週，趙天麟與高雄市議員李雅慧在左營舉辦公投說明會，趙天麟同時宣布與李雅慧成立聯合服務處(左營海功路37號)，擴大市民服務，展現翻轉左營，解構傳統藍綠版圖的旺盛企圖心。立委王定宇、新北市議員何博文、高雄市議員林智鴻等人站台輪番公投宣講。
趙天麟表示，中國才剛策動尼加拉瓜與台灣斷交，國共海峽論壇還照常舉行，他痛批國共合謀阻礙台灣走向國際，呼籲民眾擦亮眼，用公投「四個不同意」守護台灣、教訓國共阻擋台灣接軌國際，也是守護林昶佐免於被罷免及力挺中二立委補選林靜儀順利當選，發揮「一張選票3種價值」的效益。
王定宇說，台灣守住武漢肺炎有效防疫獲得國際肯定，如今經濟成長、科技產業展備受國際肯定，但是台灣內部卻遭逢阻礙發展的勢力，呼籲民眾公投用「四個不同意」支持台灣參與國際組織，世世代代有安身立命的美好家園。
林智鴻指出，四大公投攸關台灣能源轉型、自由民主及經濟繁榮的未來 ; 不同意反美豬公投有助於台灣和世界經貿接軌，籲民眾用四個不同意為台灣拚一口氣。 何博文也說，台灣成功防疫武漢肺炎，讓經濟逆勢成長逾6%、股市將上看2萬點，執政成績有目共睹 ; 面對國民黨發動的「亂台公投」用公投「四個不同意」挺台灣走向國際。