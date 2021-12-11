COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

左營設點衝刺四個不同意　趙天麟、李雅慧拚翻轉藍營票倉

▲1218四項公投進入最後衝刺階段，民進黨發出催票總動員令，立委趙天麟今天在左營舉辦公投說明會中宣示高雄要「搶頭功、拚頭名」，衝刺公投全國最高票。(圖／立委趙天麟服務處提供)
▲1218四項公投進入最後衝刺階段，民進黨發出催票總動員令，立委趙天麟今天在左營舉辦公投說明會中宣示高雄要「搶頭功、拚頭名」，衝刺公投全國最高票。(圖／立委趙天麟服務處提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-11 22:41:32

1218四項公投進入最後衝刺階段，民進黨發出催票總動員令，立委趙天麟今(10)日在左營舉辦公投說明會中宣示高雄要「搶頭功、拚頭名」，衝刺公投「四個不同意」全國最高票，趙天麟同時也下達總動員「軍令狀」，呼籲用公投挺會做事的政府守護台灣走向世界，讓台灣的經濟持續跳躍成長、股市再創新高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲趙天麟台上強力催票宣講「四個不同意 台灣更有力」，台下民眾熱情回應，場面熱烈。(圖／立委趙天麟服務處提供)
▲趙天麟台上強力催票宣講「四個不同意 台灣更有力」，台下民眾熱情回應，場面熱烈。(圖／立委趙天麟服務處提供)
同時：李雅慧也疾呼「四個不同意」阻止國民黨亂台，才能讓台灣接軌國際、壯大國力。她說，在左營區與趙天麟成立聯合服務處將擴大服務量能，宣示民進黨要深耕基層、翻轉左營。

距離12月18日公投進入最後一個選前黃金週，趙天麟與高雄市議員李雅慧在左營舉辦公投說明會，趙天麟同時宣布與李雅慧成立聯合服務處(左營海功路37號)，擴大市民服務，展現翻轉左營，解構傳統藍綠版圖的旺盛企圖心。立委王定宇、新北市議員何博文、高雄市議員林智鴻等人站台輪番公投宣講。

趙天麟表示，中國才剛策動尼加拉瓜與台灣斷交，國共海峽論壇還照常舉行，他痛批國共合謀阻礙台灣走向國際，呼籲民眾擦亮眼，用公投「四個不同意」守護台灣、教訓國共阻擋台灣接軌國際，也是守護林昶佐免於被罷免及力挺中二立委補選林靜儀順利當選，發揮「一張選票3種價值」的效益。

王定宇說，台灣守住武漢肺炎有效防疫獲得國際肯定，如今經濟成長、科技產業展備受國際肯定，但是台灣內部卻遭逢阻礙發展的勢力，呼籲民眾公投用「四個不同意」支持台灣參與國際組織，世世代代有安身立命的美好家園。

林智鴻指出，四大公投攸關台灣能源轉型、自由民主及經濟繁榮的未來 ; 不同意反美豬公投有助於台灣和世界經貿接軌，籲民眾用四個不同意為台灣拚一口氣。 何博文也說，台灣成功防疫武漢肺炎，讓經濟逆勢成長逾6%、股市將上看2萬點，執政成績有目共睹 ; 面對國民黨發動的「亂台公投」用公投「四個不同意」挺台灣走向國際。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀