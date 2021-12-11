許曉丹載歌載舞載畫　「畫家與模特兒」聯展文化中心登場

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許曉丹表示，畫家與模特兒，自古至今都是美術史最有人文內涵的故事，她與高雄市科學美育協會創會理事長吳素蓮相知相惜30年，這次聯展所有展出作品，無論是靜態畫作、動態歌舞都是會員日常生活觀察、經歷、和情懷觸動所激發產生，吳素蓮也帶著外孫女康逸寧参展，象徵藝術代代薪火相傳的精神。
吳素蓮表示，在畫布之前，她是上帝的藝術自主精神，融合社會關懷，把藝術與愛帶入社會，更以大手攜小手的教育傳承，鼓勵會員全家人共同參與協會活動，一起進入創作的世界，這幾年更因為詩人李新的新詩作品「聽嬸婆啊~弄尹尪」，開啟協會會員音樂詞曲創作，載歌載舞載畫，科學美育發表的新頁。
許曉丹首度嘗試作詞的「我住在天堂」，由吳素蓮的女兒卓美攻譜曲，自此許曉丹做了一個天堂獎之夢，並移植到現實舞台，以「天堂獎情歌劇場」呈現科學美育會員豊富的創作，所有詞曲舞蹈均為原創，呈現科學美育豐沛的創作力，並展現會員強大的生命力。
出生於雲林縣的許曉丹，1988年創作舞台劇《迴旋夢裡的女人》，在最終幕全裸演出轟動全台；亦曾以「奶頭對抗拳頭」口號三度在高雄市參選立法委員均失利，有「台灣史脫樂」、「台灣小白菜」之稱。第二任丈夫驟逝後，她開設美容工作室，但始終鬱鬱寡歡，後來在吳素蓮等姊妹淘鼓勵下，轉型以藝術家角色重新出發，並勤練歌舞與鋼琴，也嘗試寫歌，自許成為一位全方位的藝術精靈。