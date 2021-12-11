COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

許曉丹載歌載舞載畫　「畫家與模特兒」聯展文化中心登場

▲《畫家與模特兒》聯展，以繪畫、歌唱、舞蹈作為表現的元素。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.11）
▲《畫家與模特兒》聯展，以繪畫、歌唱、舞蹈作為表現的元素。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.11）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-12-11 17:55:33

高雄市科學美育協會會員聯展《畫家與模特兒》 12月11日至21日在高雄市文化中心至美軒展出，參展會員32人，展出油畫、壓克力、水彩、色鉛筆素描等作品76件，參展者年紀最長的陳三興80歲，年紀最小的朱宥擎僅有5歲。開幕現場由高雄市科學美育協會理事長許曉丹率會員演出《天堂獎情歌劇場》，將歌唱、舞蹈與繪畫融合在一起，「畫中有歌、歌中有舞」，慶祝科學美育創會20年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲許曉丹率會員演出《天堂獎情歌劇場》，將歌唱、舞蹈與繪畫融合在一起。(圖／記者陳美嘉攝，2021.12.11）
▲許曉丹率會員演出《天堂獎情歌劇場》，將歌唱、舞蹈與繪畫融合在一起。(圖／記者陳美嘉攝，2021.12.11）
這次科學美育協會聯展 ，許曉丹基於對美育的信仰，融合策展人吳素蓮的理念，以繪畫、歌唱、舞蹈作為她們表現的元素。靜態展覽共有七個單元，包括會員大手牽小手作品；人體美學大手牽小手，色情與藝術；寫生集集鎮長陳紀衡；吳素蓮觀念創作等。

許曉丹表示，畫家與模特兒，自古至今都是美術史最有人文內涵的故事，她與高雄市科學美育協會創會理事長吳素蓮相知相惜30年，這次聯展所有展出作品，無論是靜態畫作、動態歌舞都是會員日常生活觀察、經歷、和情懷觸動所激發產生，吳素蓮也帶著外孫女康逸寧参展，象徵藝術代代薪火相傳的精神。

吳素蓮表示，在畫布之前，她是上帝的藝術自主精神，融合社會關懷，把藝術與愛帶入社會，更以大手攜小手的教育傳承，鼓勵會員全家人共同參與協會活動，一起進入創作的世界，這幾年更因為詩人李新的新詩作品「聽嬸婆啊~弄尹尪」，開啟協會會員音樂詞曲創作，載歌載舞載畫，科學美育發表的新頁。

▲《畫家與模特兒》聯展，展出油畫、壓克力、水彩、色鉛筆素描等作品76件。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.11）
▲《畫家與模特兒》聯展，展出油畫、壓克力、水彩、色鉛筆素描等作品76件。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.11）
許曉丹首度嘗試作詞的「我住在天堂」，由吳素蓮的女兒卓美攻譜曲，自此許曉丹做了一個天堂獎之夢，並移植到現實舞台，以「天堂獎情歌劇場」呈現科學美育會員豊富的創作，所有詞曲舞蹈均為原創，呈現科學美育豐沛的創作力，並展現會員強大的生命力。

出生於雲林縣的許曉丹，1988年創作舞台劇《迴旋夢裡的女人》，在最終幕全裸演出轟動全台；亦曾以「奶頭對抗拳頭」口號三度在高雄市參選立法委員均失利，有「台灣史脫樂」、「台灣小白菜」之稱。第二任丈夫驟逝後，她開設美容工作室，但始終鬱鬱寡歡，後來在吳素蓮等姊妹淘鼓勵下，轉型以藝術家角色重新出發，並勤練歌舞與鋼琴，也嘗試寫歌，自許成為一位全方位的藝術精靈。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀