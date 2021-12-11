猛戳藍軍內部矛盾 蔡英文：相信盧秀燕市長立場和我相近
公投前黃金週末，民進黨今（11日）下午在台中舉辦「正義一定贏」大型宣講會，劍指國民黨內部矛盾。桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌先後主攻侯友宜不認同重啟核四、朱立倫前後立場不一致。總統蔡英文接著溫情喊話，強調中央努力減少中電北送、降低中部空污，並指「在不能重啟核四、不能停建三接這兩件事情，我相信和盧市長的立場應該不會相差太遠。」
記者顏幸如/台中報導
2021-12-11 18:13:27
民進黨連續2個週末在高鐵烏日站附近舉辦大型公投說明會，上週由副總統賴清德壓軸，今以「正義一定贏」為主軸，同時為中二立委補選候選人林靜儀拉抬聲勢，由總統蔡英文與行政院長蘇貞昌主講，現場3千多人參與。
台中火力發電廠的空污問題，一直是中二補選熱門議題之一，宣講者今主攻公投的能源爭議。桃園市長鄭文燦指出，民進黨的能源轉型政策，是讓煤電降載、核電走入歷史，在綠電增加之前，透過燃氣進行過渡。他認為國民黨字典裡原本沒有藻礁二字，所有的阻攔只是企圖讓能源轉型失敗。
他說自己和蔡英文總統努力將開發面績縮小到原本的1/10，讓三接和藻礁共生共存，國民黨卻要求停建、將三接遷往台北港，但新北市府和議會都反對。蘇貞昌也說：「三接遷到台北港，侯友宜反對、朱立倫當新北市長時也反對，現在當黨主席，態度就大轉變了。」
蔡英文強調公民投票的議題政策，不是人也不是黨，她說：「每個人或許有不同的政治立場，但不代表對事情的看法必須完全相反。」她話鋒一轉：「比如盧秀燕市長是不同政黨，但她也說過反對核四遷到台中、希望中火少燒一點煤、讓空氣好一點。所以在不能重啟核四、不能停建三接這兩件事情。我相信她的立場應該不會相差太遠。」