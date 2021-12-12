鬧鬼傳聞不斷！日本首相公邸閒置9年　岸田文雄11日入住

我是廣告 請繼續往下閱讀
日媒ABEMA NEWS報導，岸田今天搬進閒置9年的首相公邸居住。他在受訪時說，很久沒有搬家了，感覺很新鮮；考量到最近各種政治動態及接下來要面臨的各項課題，在感覺新鮮的同時，也有不能鬆懈的想法。
TBS電視台報導，岸田今年10月4日上任首相以來，一直住在離官邸約5分鐘車程的眾議院赤坂議員宿舍；不過，最近為了專心致力公務，決定搬進公邸居住。
岸田雖然也說過想盡可能跟家人一起生活，但現階段只會跟擔任自己秘書的大兒子一起入住。
日本經濟新聞報導，從公邸徒步前往官邸不用1分鐘，首相入住公邸，就能在災害等發生時，第一時間進入官邸坐陣，因應相關危機。
日本首相公邸建於1929年，原本作為官邸使用，自2005年開始作為公邸，歷任首相只有安倍晉三（第2任期）及菅義偉未入住，包括小泉純一郎、安倍晉三（第1任期）、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人及野田佳彥，都在任內入住公邸。
公邸作為官邸時代，曾在1932年發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田在危難中逃過一劫，但妹夫不幸身亡。
因為這段流血政變歷史，儘管首相公邸已經過翻修，仍傳出鬧鬼傳聞，盛傳半夜會聽到沉重的腳步聲等。
面對議員書面質詢這項謠傳是否為真，日本政府在2013年內閣會議上通過書面答覆，對謠傳表示「並不知情」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1101211