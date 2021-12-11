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實驗室門把、桌面驗出病毒　專家質疑未遵SOP致病毒滲漏

▲專家直言，本次中研院研究助理染疫就是SARS期間「詹中校事件翻版」。（圖／記者王嘉鴻攝，2021.12.09）
▲專家直言，本次中研院研究助理染疫就是SARS期間「詹中校事件翻版」。（圖／記者王嘉鴻攝，2021.12.09）

記者許若茵／台北報導

2021-12-11 18:49:59

我國最高學術研究機構中研院基因體研究中心最高等級的P3實驗室，9日傳出研究助理確診Delta變異株，今（11）日指揮中心公布在實驗室內有兩處檢出病毒。對此，專家直言這就是「詹中校事件翻版」，認為極可能是病毒在實驗中有滲漏，才會在環境中檢出病毒，並導致實驗人員染疫。

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今疫情記者會上，陳時中指出，目前實驗室環境採檢方面已在進行，桌面、門把兩處都驗出陽性，但因為已過數日，CT值高，實驗室外則皆為陰性，因此不排除可能有環境感染，但詳細感染途徑還要調查。

18年前SARS期間，台灣也曾發生過實驗室病毒外洩事件，當時研究員、時任中校的詹家琮在P4實驗室操作實驗不慎，因此感染SARS。中華民國防疫學會榮譽理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時直言，本次中研院研究助理染疫就是SARS期間「詹中校事件翻版」。

王任賢解釋，當時詹家琮打翻實驗容器，卻未依照SOP處理，造成實驗室汙染。本次病毒也極可能是在實驗中滲漏，一定是有地方滲漏造成病毒汙染環境，他指出，實驗室都有通報系統在，病毒可能是不經意中滲漏，但也可能是滲漏後人員自行處理，覺得無需通報，未遵循SOP造成病毒外洩，「這個就傷腦筋了。」

為何從事發至今還能在門把、桌面檢出病毒？王任賢推測，可能是因為病毒濃度相當高，雖然一般病毒僅能在環境下存活一日，但新冠肺炎病毒偏向細菌，有研究指出可在環境中長期存活數日甚至一週以上。至於為何僅在桌面與門把檢出病毒，王任賢說明，通常病毒會出現在手部操作的地方，而實驗室是工作場域，並非休息室，桌面與手把就是手部最常碰觸的地方。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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