實驗室門把、桌面驗出病毒　專家質疑未遵SOP致病毒滲漏

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18年前SARS期間，台灣也曾發生過實驗室病毒外洩事件，當時研究員、時任中校的詹家琮在P4實驗室操作實驗不慎，因此感染SARS。中華民國防疫學會榮譽理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時直言，本次中研院研究助理染疫就是SARS期間「詹中校事件翻版」。
王任賢解釋，當時詹家琮打翻實驗容器，卻未依照SOP處理，造成實驗室汙染。本次病毒也極可能是在實驗中滲漏，一定是有地方滲漏造成病毒汙染環境，他指出，實驗室都有通報系統在，病毒可能是不經意中滲漏，但也可能是滲漏後人員自行處理，覺得無需通報，未遵循SOP造成病毒外洩，「這個就傷腦筋了。」
為何從事發至今還能在門把、桌面檢出病毒？王任賢推測，可能是因為病毒濃度相當高，雖然一般病毒僅能在環境下存活一日，但新冠肺炎病毒偏向細菌，有研究指出可在環境中長期存活數日甚至一週以上。至於為何僅在桌面與門把檢出病毒，王任賢說明，通常病毒會出現在手部操作的地方，而實驗室是工作場域，並非休息室，桌面與手把就是手部最常碰觸的地方。
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