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男星與過世哥哥夢中相見　自爆曾帶「違禁品」上山

▲桑布伊終於在高雄開唱。（圖／卡達德邦文化工作室提供）
▲桑布伊終於在高雄開唱。（圖／卡達德邦文化工作室提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-11 19:10:00

桑布伊推出最新專輯《得力量 pulu’em》，而他的專輯巡演因為疫情多次延期，終於在昨（10）日於高雄LIVE WAREHOUSE順利展開首場演出。除帶來新專輯中多首歌曲、過去經典歌曲外，桑布伊更請來多年好友Saya張惠春現身助陣，讓在場數百歌迷十分享受。

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在《風之歌》中，桑布伊以口哨、笛子演繹，搭配大提琴、吉他以及打擊樂，沒有任何的歌詞演唱，演奏完畢，桑布伊說：「這是大地的禮物。」也分享他生長的卡大地布（知本）部落在兩週前終於抗爭成功，爭議多年的光電案正式終止契約。接著桑布伊接連演唱多首尚未正式發表的Demo歌曲，傳達與家人之間的回憶和感動，如首次演唱已逝兄長創作的中文歌曲《看不清你的臉》，桑布伊表示哥哥帶給他很大的鼓勵，更在演唱會幾天前突然夢見哥哥、在夢中和哥哥擁抱，坦言「真怕我會哭」；《快長大的時候》則是桑布伊高中時的創作，描繪他小時與朋友偷偷帶「違禁品」上山唱歌玩耍的場景。

▲桑布伊終於在高雄開唱。（圖／卡達德邦文化工作室提供）
▲桑布伊夢見過世的哥哥。（圖／卡達德邦文化工作室提供）
演唱會也特別邀請Saya張惠春到場擔任嘉賓，演唱由音樂人「莫西子詩」創作的《要死就一定要死在你手裡》，爐火純青的唱功讓台下觀眾都聽得入迷。桑布伊介紹Saya時不但表示兩人從小就認識，還爆料Saya小時候的小名是「小魚兒」，桑布伊說，一直以來都看見她對唱歌、跳舞的熱情，更開玩笑說：「明明就是唱聖歌，還在那邊跟跳蚤一樣」，顯示出兩人的好交情。

▲桑布伊終於在高雄開唱。（圖／卡達德邦文化工作室提供）
▲桑布伊演唱多首歌曲。（圖／卡達德邦文化工作室提供）

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