來台南逛市集喔 新創成果＆友善農作＆公益愛心 各有特色

台南今天熱鬧非凡，許多不同型態的市集紛紛同一天舉行，不管是結合科技研發技術與日常生活的「新創成果展暨產品市集」，或是為酒店慶生而衍伸的「幸福公益市集」，及結合社區單位所推出的「歲末有愛市集」，各具不同特色，一樣的是好吃好玩又好逛，型態不一的市集吸引了許多喜愛挖寶的民眾依興趣前往參加。

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由成大、高科大與南部 12 所大專院校攜手舉辦的「科技部成大與南部大學新創成果展暨產品市集」活動，今在南美館 2 館戶外廣場舉行。現場共規劃 4 大展區，包含特色食品、科技生活、文創教育、美妝健康等主題。其中如成功大學睡眠撲滿與記憶吐司、高雄科大海洋膠原系列保養品、長榮大學低碳甜點、虎尾科大凍晶果乾、遠東科大花果萃釀、南臺科大智能頭皮膚質檢測系統、臺南大學仿生機械手臂、臺南護專桌遊卡牌、崑山科大平掛式口罩…等，彰顯出大學研發成果之實用性與創新創意，展出到 12 日晚上 7 點。

台糖長榮酒店迎接 17 週年慶，今日也舉行「幸福市集-重回甘蔗園地」，大力推廣綠保標章友善農耕。市集包含當季蔬果、台味茶點、能量蔬食、良心手作、綠保遊戲區、特色餐點等攤位，呈現出有機、友善、有情、有創意等特色的幸福生態。台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，此次巧妙運用台南有機農產融入飯店的素食套餐，要讓賓客享用到美味的蔬食菜色。酒店的愛心志工隊也會於大廳義賣客房備品與餐盤瓷器，籌措款項將於 1 月份舉辦關懷社福機構的愛心寒冬送暖送餐活動，將酒店朝幸福員工和幸福企業的里程碑邁進，市集至 12 日止。

▲台糖長榮酒店「幸福市集重回甘蔗園地」，大力推廣綠保標章友善農耕（圖／記者林怡孜攝，2021,12,11）

由俊逸慈善基金會結合北區振興社區發展協會等單位合辦的「歲末有愛市集 X 北區社造派對」，今日下午在「阿嬤妳看市集廊道」熱鬧登場， 50 多個吃喝玩樂攤位一字排開，吃喝玩樂應有盡有。俊逸慈善基金會董事長李明威並捐贈新台幣 20 萬元給天主教善牧社會福利基金會及人安社會福利慈善基金會，幫助北區寒士、街友、單親媽媽及善牧基金會服務之嬰幼兒等需要的人。李明威表示，在疫情衝擊下，街友、寒士們的處境更加艱辛，基金會的歲末送暖活動至今邁入第 15 屆，此次與北區區公所聯手整合產業、官方、學界及法人等 4 大力量，創造出更大的效益。現場大草坪上鋪設起多張野餐墊，民眾或坐或臥，悠閒地享受美好的冬陽，尤其 4 個牧草捲大玩具讓大小朋友玩得不亦樂乎，舞台區不間斷的精彩表演節目，讓今天活動更顯豐富。