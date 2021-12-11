基進「護台灣，戰未來」公投說明會　本土台灣隊集結

台灣基進今（11）日於高雄三民公園舉辦的「護台灣，戰未來」公投說明會活動，全台基進幹部大會師，包括副總統賴清德、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安、經濟部次長曾文生，還有香港銅鑼灣書店創辦人林榮基，本土音樂人滅火器、大支、阿雞等人皆到場支持。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-11 21:36:30｜2021-12-11 21:55:22
台南市長黃偉哲表示，馬英九進口美牛多年，吃了都沒有事，現在卻要擋萊豬，台灣是貿易的國家，朋友要相互往來，互相幫忙，不能只是疫苗要用人家的，卻不進口人家的豬肉，怎樣都說不過去，國際信用要顧，百姓健康也要顧，不想吃萊豬就絕對吃不到，所以「一定要4個不同意，台灣才能走出去」。
高雄市長陳其邁說，四個不同意就是阻止中國併吞，我們要參與CPTPP，德不孤必有鄰，站在民主的陣營，讓台灣走出去，台灣要做全世界的生意，尤其萊豬不是食安問題，是經貿問題，希望高雄要開出全國最高的不同意票，我們不同意讓中國在其他國際組織打壓台灣，1218全台灣都在看、高雄要進步，台灣要堂堂正正站出國際。
屏東縣長潘孟安指出，萊豬不是食安問題、而是國際信用問題，台灣要遵守國際CODEX的規範，所以說國民黨打萊豬是竹蒿鬥菜刀，台灣是靠國際貿易的國家，台灣的東西要賣去國外，不能賣或是有高額關稅，影響會非常大，台灣若加入CPTPP，台灣產品更加有競爭力，對等的貿易是台灣要爭取的，四大公投就是要捍衛公平正義，大家一定都要投不同意。
副總統賴清德則表示，1218大家要一起投下不同意票，一起守護台灣，守護台灣這條路上，基進和民進黨就像兄弟；而現在許多國家友人都表達對台灣的支持，若中國出兵攻打台灣，不會坐視不管，中國不斷阻擋台灣的國際空間，但是台灣並不孤單，甚至對台灣越來越支持，因為他們看到台灣的防疫做得好、高科技產業能力好，國際都認為台灣是一股進步、堅定民主的力量，所以台灣一定要堅定向前行，公投四個不同意，不要讓同意票阻礙台灣的進步。
台灣基進黨主席陳奕齊則說，但四大公投發動以來，看到原本用來守護台灣的民主工具，成為惡意擾亂台灣的工具、斷絕台灣與國際聯繫的工具，台灣基進與民進黨的理念都是四個不同意，代表台灣基進與民進黨是支撐起「台灣民主屋頂」的兩個支柱，台灣基進今天站出來，就是做支撐台灣本土前進的第二支隊伍，本土大團結，守護台灣的未來。