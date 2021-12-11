昔日戰友兵戎相向 洪申翰指潘忠政誇大：沒看到藻礁殺手
今（11）日晚間5點舉行公投意見發表會最終場揭幕，針對三接是否應遠離觀塘藻礁進行交鋒，由珍愛藻礁運動發起人潘忠政對上也是環運出身的民進黨立委洪申翰，面對潘忠政拿出棧橋落墩插在藻礁礁石上的照片，洪申翰指出，這已經是對藻礁傷害最小的方式，證明所有人其實都很在意這一塊藻礁，並為之而努力，「我沒有看到有誰是藻礁殺手」。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-11 18:55:08｜2021-12-11 18:59:07
洪申翰表示，目前的方案已經將潮間帶的藻礁大部分都保留，至於海底的藻礁，今年5月提出再外推方案，也閃避99%以上海底藻礁的礁體。而對於令社會大眾震驚的「橋墩插藻礁」照片，洪說明，這張照片不是新聞，一開始的興建方案及表明，會傷害到部分藻礁，「但只有0.4公頃左右，和超過1000公頃的工業港，與國民黨原本推動的200多頃全數剷除的方案相比，我們已經把會影響到的藻礁降到最低。」
「這是慢性死亡嗎？這真的離事實太遠」洪申翰指出，這些刻意極端化的意見是很難帶領社會前進的，「我對於走到今天的發展很無力且遺憾，我沒有看到有誰是藻礁殺手，有很多年輕人支持珍愛藻礁連署，但他們也表達，他們也不是專家，小英總統確實聽到了這樣的聲音，請大家再次檢視，是否可以在不大幅改變時程的選項，因此拿出這個努力的成果？」
洪申翰進一步說明，把三接遷離大潭的代價很高，中南部的空污改善會延後10年，再者依據核四「拼裝車」的安全疑慮，沒有三接的結果就是依然要使用含有重金屬污染的燃煤發電。
而對於提案方建議將三接遷移至台北港的方案，洪申翰直指，國民黨籍的新北市長侯友宜、立委洪孟楷此時卻近乎噤聲，「因為他們也害怕選民的壓力，他們也不想要三接蓋在那裡，」今天的這個結果，是因為執政黨要負起責任，而非講一些邏輯兜不攏，不合適的訴求。