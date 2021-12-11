全台ATM當機潮 財金公司發聲明滅火：已恢復正常服務
全台自動櫃員機（ATM）今（11）日晚間5點多傳出大規模當機潮，包含提匯款、轉帳等功能均無法使用，且非單一銀行出現這樣的狀況，對此，財金公司發出聲明表示，原因為IBM 系統程式 IMS 佇列於下午出現異常，中斷跨行連線，目前已已全數恢復正常，請民眾安心。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-11 19:27:17｜2021-12-11 19:30:17
傍晚5點多，網路上陸續傳出民眾操作ATM卻無法提款、轉帳，且非單一銀行ATM出現災情，包含中信、台新、國泰、兆豐、彰銀等皆出現無法跨行提款狀況，哀鴻遍野。
對此，財金公司表示，起因為「自動化服務機器共用系統」IBM 系統程式 IMS 佇列（Queue）於 下午5點6分發生異常，中斷跨行連線，經緊急排除後，於在13分復原，各金融機構並陸續恢復跨行連線，目前金融機構已全數恢復正常服務，請民眾安心使用。
財金公司強調，跨行連線中斷期間各金融機構自行服務不受影響，如有跨行交易異常致有扣帳未吐鈔等情事，系統比對後會 自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障，造成部分民眾不便，財金公司深感歉意。