19歲少女環遊世界！大膽挑戰獨駕飛機　亞洲將經過台灣

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羅瑟福德的空中座駕是定制的鯊魚（Shark）超輕型飛機，這是世界上最快的微型飛機。她今天從俄國海參崴（Vladivostok）飛抵韓國，並於金浦國際機場（Gimpo International Airport）舉行記者會；她將待在飯店，13日按計畫啟程前往台灣。
羅瑟福德告訴記者，這趟旅途很具挑戰性，她因為簽證和天候不佳，在俄羅斯被困了一個月。羅瑟福德預計在明年1月中旬完成環球之旅，她原盼在今年耶誕節之前達成目標。
英國「罕普夏紀事報」（Hampshire Chronicle）報導，除韓國和台灣，羅瑟福德還要前往菲律賓、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國和緬甸，接著繼續向西飛行至印度。路透社指出，雙親皆為飛行員的羅瑟福德表示，希望自己的駕機環球旅行，能夠鼓勵女性在科學、科技、工程及數學領域學習和工作，並激發女孩對航空的興趣。羅瑟福德將於明年開始就讀大學，她夢想成為太空人。
曾為阿富汗難民的美國飛行員華斯（Shaesta Wais）在2017年以30歲之齡，成為完成獨駕飛機環球壯舉的最年輕女性，羅瑟福德這趟航行放眼打破華斯創下的紀錄。男性紀錄則是美國青年安德魯斯（Mason Andrews）在2018年18歲時所創，他當時還曾誤闖台灣領空遭空軍攔截，F-16戰機緊急起飛，導引他離開領空。（譯者：張璦/核稿：戴雅真）