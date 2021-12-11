賣力宣講公投四個不同意　林慧欣邀請親友團來助陣

客家女兒高雄市議員參選人也是旗山孫女的林慧欣，今（11）日下午在旗山竹峰寺辦理公投座談會，林慧欣表示，進入公投案最後階段，她邀請旗山親友團來助陣，希望今天來的每一位親友都能成為種子尖兵，1人拉4人，回到社區跟更多人宣傳，1218一定要出來投票，務必投下「四個不同意」，台灣更有力！
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-11 23:51:42
1218四大公投投票日進入最後黃金週，高雄市議員參選人林慧欣陸續在大旗美地區的市場、社區、街頭宣講四個不同意，至今超過30場次。同時透過宣傳車錄音在家戶巷弄放送，並與立委邱議瑩聯名掛上「四個不同意 台灣更有力」大型看版，為公投案全力宣傳。今天的公投座談包括邱議瑩立委、前立委盧天麟及議員邱俊憲均出席相挺，一同向鄉親說明四大公投案，現場超過200名親友團來力挺。
邱議瑩表示，有林慧欣出席的地方，就一定有四個不同意的宣講聲音，華客閩三聲帶都能通的她，能在不同區域流利轉換，堪稱是大旗美區最賣力宣傳四個不同意的候選人。
邱俊憲也向在場鄉親推薦，林慧欣有教育背景，長期為教育努力，曾跟隨陳其邁市長在市府團隊擔任秘書，也在立委邱議瑩團隊服務，積極投入公共事務，10年來都在大旗美為鄉親服務，未來一定能讓大旗美更邁進。