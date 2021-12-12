專訪／混血正妹參選引發話題 山田摩衣：會做事更重要
台日混血、童星出身的山田摩衣宣布投入新北板橋選區的議員初選，引發話題，由於該選區下一屆有意角逐議員席次者眾，且美女如雲，因此有「最美選區」之稱。山田摩衣接受《NOWnews今日新聞》專訪時說，其他有意參選者的外貌都很姣好，工作能力也表現非常好，她則是希望自己把在國會工作10年的服務經驗帶到地方，也期許自己「會做事更重要」。
記者鄭宏斌／新北報導
2021-12-12 09:30:00｜2021-12-12 09:38:53
被譽為「最美選區」的新北市板橋選區，除了有現任正妹議員戴瑋姍尋求連任以外，前議員李婉鈺有意捲土重來、回鍋再戰。另外，國民黨發言人李明璇、新北市府副發言人戴湘儀也被點名參選。
對於自己被列入「最美選區」的討論，山田摩衣直說「不太好意思啦」、「不敢當」。她表示，幾位候選人當中，大家外貌都非常姣好，而她們在專業上、工作能力也表現非常好。她則是期許自己，以一個市議員或是民意代表來講，「我覺得會做事更重要」。
山田摩衣指出，她在立法院服務10年，希望把這個經驗帶到地方，讓地方更有發展。再加上她的台日背景，盼未來能增加文化交流、城市交流和國際外交，她期許自己可以做得更好。
談起投入參選的初衷，山田摩衣透露，過去她在國會協助處理選民服務的案件，當獲得對方的感謝時，就是她的熱情所在。這次決定參選最大的關鍵，就是她喜歡幫助別人。
山田摩衣也說，身為一個民意代表，就是要做好民眾跟政府之間的橋樑，除了完整地表達出政府對於政策的想法，也讓民眾知道，政府想要表達什麼，她期許未來能做好兩者之間的溝通橋樑。