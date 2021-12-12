今變天！東北季風到15縣市防10級強風 天氣回穩時間點曝
受到東北季風增強影響，中央氣象局針對全台縣市發布陸上強風特報，北部、東半部地區降雨機率增加，容易出現局部性短暫雨，尤其是東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，入夜後，各地低溫都下降至17到20度附近，感受上有涼意，請適時添加衣物注意保暖。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 06:41:15
中央氣象局發布陸上強風特報，今下午起台南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；今日清晨至上午桃園至雲林、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，請民眾注意。
氣溫方面，白天高溫北部、東半部大約23、24度附近，中南部則還是有25到28度的溫度，不過入夜後，各地低溫都下降至17到20度附近，中南部須留意日夜溫差大。
這波冷空氣將持續到下週二，週二清晨將是本期最低溫時間，預測北部、東北部及東部低溫15、16度，其他地區約18到20度。之後東北季風減弱，天氣將再回穩，環境轉乾，北部及東北部氣溫稍回升。直到下週五、下週六，東北季風再度增強，迎來另一波降溫。（編輯：倪浩軒）