新北耶誕城散場變「街頭格鬥」 民眾打群架被毆鼻血直流
新北市板橋區新北耶誕城活動，昨（11）晚吸引大批人潮在現場同歡參加。不料10點多活動結束散場時，一群人在馬路上大打出手，上演互毆全武行。一旁路人用手機拍下打架過程，上傳到網路還諷刺附註「笑死！社會底層在爭什麼」。警方表示，現場有位男子被打到流鼻血來報案，但詳細衝突原因仍待調查。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 07:05:31｜2021-12-12 07:12:39
據了解，新北耶誕城散場時由於人潮眾多，疑似因推擠引爆成肢體衝突，一群人在馬路空地揮拳追逐打來打去。一旁民眾拿出手機錄影，還興奮直呼「打架囉，嗚呼呼！」
有位男子被打到流鼻血，當場向警方報案，聲稱自己遭毆打。不過男子不知道打他的人是誰，也說不出雙方為什麼起衝突。警方先協助男子就醫，整起鬥毆事件的原因及過程，仍待進一步調查釐清。警方也呼籲民眾，參加大型聚會難免會遇到人潮擁擠，請保持心平氣和，不要做出脫序行為。
據悉，警方初步調查結果，19歲楊姓男子與朋友共7人，當中有4位未成年，另3人則是18、19歲，與蔡姓男子等4人，當中1位未成年，另3人則是19、20歲，發生衝突，雙方多人頭部、臉部擦挫傷。一行人已被警方帶回派出所，依傷害、妨害秩序、少年事件處理法，函請地檢署及新北地方法院少年法庭審理。（編輯：倪浩軒）