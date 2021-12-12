衝刺公投四不同意！蔡英文：國家在進步、要守住台灣防線

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蔡英文提到，很多年輕人在網路上說，她是台灣隊長，她要跟大家說，有台灣隊長也要有隊友，余天、鄭弘儀、在座的各位都是好隊友。她當總統覺得很驕傲的一件事，就是支持者都很支持、很堅定，雖然外面的壓力很大，但是大家都知道，為了台灣的未來、下一代，再怎麼辛苦、壓力再怎麼大，一定會堅持下去。剩下7天大家繼續拚，為台灣拚這關。
蔡英文也說，如果你覺得台灣現在在進步，如果你支持一定要守好「台灣防線」，12月18日，「台灣隊隊友都站出來」，一起拚公投，四個不同意。
鄭文燦也火力全開，他表示，北台灣5個縣市首長，沒有一個為重啟核四背書，國民黨主席朱立倫在當新北市長時說「沒有核安就沒有核四，只要他在的一天，核四不會運轉」，現在當國民黨主席，卻說「台灣要核電，核四要重啟」，哪個朱立倫才是真的？鄭文燦呼籲，不能為了政治，讓台灣陷入核災的風險、核廢料無處去，「重啟核四」這題，要拜託大家投下不同意。
蘇貞昌向現場的新北市鄉親呼籲，投「四個不同意」，不要讓國民黨亂下去投下「四個不同意」，讓台灣更有力，因為1218公投是決定國家的政策，決定台灣的未來，希望大家出來投票，守護國家，為台灣的未來做決定。
余天表示，台灣大多食用本土豬肉，要吃到美國萊豬很難，進口豬肉也很少，今年開放進口為止，目前都是零檢出，請大家一定要去投下四個不同意。演說結束後，余天也演唱拿手歌曲「母親的名叫台灣」。