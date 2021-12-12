狂撩網友！連千毅愛徒曬出浴照　E級雙峰險擠掉浴巾

直播網紅連千毅的御用助理長瀨昆妮，日前擔任鄧佳華的日文老師暴紅，嬌滴滴嗓音和火辣身材相當吸睛，不過因為身體微恙，最近缺席直播活動，引起粉絲關心，她昨（11）日向粉絲報平安，還秀出浴室裡自拍照，只用一條浴巾裹住玉體，仍遮掩不住32E的性感雙峰，只好用手緊夾住浴巾一角，粉絲看了受不了，直呼「妳撩到我了」。

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▲長瀨昆妮穿著緊身衣運動，胸前深溝讓人目不轉睛。（圖／翻攝長瀨昆妮FB）

▲浴巾遮掩不住E級雙峰，長瀨昆妮緊夾住浴巾一角，怕不小心滑落。（圖／翻攝長瀨昆妮FB）

畫面中，長瀨昆妮全裸僅圍著浴巾，發文「2選1的時候，千萬別選擇我，因為『妮是唯一』」，昨（11）日又換上緊身運動裝，在健身房拿著呼拉圈，以男友視角自拍，「不敢問你喜歡什麼樣的女孩，我怕…我全都符合」，自信宣言電暈一票網友。





長瀨昆妮這款浴巾性感照曝光，釣出許多網友留言，「妮妮真是漂亮，好美」、「看了流鼻血了，心跳會停止」、「我連一都沒有，還要二選一，苦了我...要不你來生那個一給我」、「妳撩到我了」，還邀約她一起泡湯，自告奮勇要當那條浴巾 。





▲長瀨昆妮擁有32E好身材，還是一個專業日文老師。（圖／翻攝長瀨昆妮FB）

▲長瀨昆妮常在FB分享個人火辣美照。（圖／翻攝長瀨昆妮FB）

長瀨昆妮擁有32E、23、33的性感身材，是名專業的日文老師，因為長相甜美、身材火辣，也不吝嗇展現性感曲線，被稱為「最兇日文老師」，身高雖僅有164公分，但完美比例顯得腿又細又長，穿上絲襪性感無比，粉絲很期待她重返連千毅的直播間，用可愛嗓音念日文撫慰大家的心。



