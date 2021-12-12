秋鬥、國民黨YES大遊行今登場！交管路段一次看

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朱立倫昨晚從彰化趕回台北，準備參與下午的2021秋鬥遊行鬥與國民黨合辦大遊行，朱立倫說，在公投投票日倒數7天，持續發揮螞蟻雄兵計畫的力量。朱立倫呼籲民眾，1218一起出門投票，一起匯集人民的怒火、讓星火燎原，給當今鴨霸、傲慢的民進黨政府一個當頭棒喝。
國民黨文傳會說明，他們將先在自由廣場前集結，沿著中山南路，經過台大醫院，行經濟南路右轉青島東路，並在公園路與參與秋鬥的公民團體大會師，現場將排列出「藻礁永存」4個大字，預計包括朱立倫、前總統馬英九、中廣董事長趙少康以及全國各縣市民代都將出席。
遊行路線：
（一）2021秋鬥遊行：公園路 （集會後出發）→直行公園路→左轉貴陽街1段→中山南路、貴陽街口西側人行道(集合後解散)。
（二）我同意！YES大遊行：中山南路自由廣場前 （集會後出發）→(直行)中山南路→（右轉）濟南路1段→（左轉）林森南路→（左轉）青島東、西路→（左轉）公園路→（左轉）貴陽街1段→中山南路自由廣場前 (集會後解散)。
實施交通管制路線如下：
一、管制路段（視現場狀況彈性調整管制範圍及時段）：
（一）凱達格蘭大道(重慶南路至中山南路)全線車道：12月11日20時起至集會遊行活動結束。
（二）公園路（襄陽路至愛國西路）、貴陽街1段（重慶南路至中山南路）、常德街全線車道：12月12日7時起至集會遊行活動結束。
二、遊行沿線（如中山南路、濟南路、林森南路、青島東、西路）將實施階段性彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前避開管制路段，或依現場員警指揮減速慢行，並留意收聽警察廣播等電臺即時路況報導，共同維護交通順暢與安全。
三、建議改道動線：
（一）東西向車流：改道忠孝東西路、市民大道、愛國東西路、和平東西路。
（二）南北向車流：改道中華路、重慶南路、林森南路、紹興南街、金山南路。