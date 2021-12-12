媽媽疑似感染新冠肺炎 田中千繪爸爸：到隨時會走的年紀
日籍女星田中千繪已經一年多沒回日本，她坦言非常想念家人，並透露前陣子媽媽疑似感染新冠肺炎，讓她那段時間天天都睡不好覺，還好後來檢查完後確認是感冒，才讓她放下心中的大石頭；她表示當時打電話報平安時還讓她一度紅眼眶落淚，「爸爸跟我說他們已經到隨時都會走的年紀，要我有心理準備。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-12 10:13:56
田中千繪表示明年會有新的戲劇工作挑戰，事業、感情兩得意的她被問到接下來有無考慮未來人生大事的結婚計畫？她解釋：「我比較喜歡用自己的腳步走自己的人生，也喜歡順其自然的態度面對人生，謝謝大家的關心。」
邁入「不惑之年」的她外表「凍齡」的她透露自己保養祕訣除了少吃油炸、甜食及多喝水外，自己最有效的撇步就是跑步，從五年前就接觸跑步的她發現這項運動不僅能讓她保持身材，又能邊運動邊看風景，讓她「一跑上癮」，除了報名參加路跑還參加過兩次「全馬」馬拉松比賽，平常固定一周跑步五天，更透露同樣喜歡的跑步運動的男友在剛開始的時候給她一些跑步基本上的知識。
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