30龍捲風襲美6州！小鎮全毀恐百死 肯塔基州進緊急狀態
美國中西部6州於當地時間10日晚間接連遭受至少30起龍捲風肆虐，造成至少84人死亡，其中災情最為嚴重的肯塔基州（Kentucky）西南部受到重創，更傳出超過70人死亡。另外在伊利諾州（Illinois）一座占地廣大亞馬遜（Amazon）倉庫坍塌，造成2人喪命。肯塔基州11宣布進入緊急狀態，州長預估死亡人數恐破百人。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-12 10:16:08｜2021-12-12 10:46:34
綜合外媒報導，30起龍捲風10日時侵襲美國6個州，包括阿肯色州（Arkansas）、伊利諾伊州（Illinois）、肯塔基州（Kentucky）、密蘇里州（Missouri）、密西西比州（Mississippi）和田納西州（Tennessee），造成至少25萬4000名用戶停電。根據《CNN》報導，強大龍捲風侵襲已經釀至少84人死亡，其中以肯塔基州災情最為慘重，超過70人喪命
位於肯塔基州西部的梅菲爾德市（Mayfield）嚴重受創，整個街區幾乎被夷為平地，位於當地的一間蠟燭工廠遭到重創，當時廠內約有110名員工，重創倒塌之後，直至隔日凌晨3點都還有人被救出，但仍有很多人受困在工廠裡、下落不明。根據了解，因為假期將至，現在正是蠟燭工廠最為繁忙的時期，卻遭到龍捲風襲擊，有目擊者表示，現在蠟燭工廠只剩下一堆廢墟。
肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）隨即前往梅菲爾德勘查災情，並表示，「這是歷來侵襲肯塔基州的最致命龍捲風系統」，預估死亡人數恐破百人。
另外在伊利諾州一座4.2萬坪的亞馬遜工廠也受到重創，部分天棚倒榻、鋼筋外露，目前已知有2人人死亡。阿肯色州東北部莫內特市（Monette）也傳出一間養老院，造成1人死亡和5人重傷。
美國總統拜登在推特上表示，已經聽取有關美國中部毀滅性龍捲風的簡報，「這是一場難以想像的悲劇」，並誓言提供一切必要聯邦援助。拜登也於11日宣布肯塔基州進入緊急狀態。
從曝光的影片可以看到，當時雷電交加，從平原席捲而來龍捲風扎實且龐大，結構相當嚇人。根據氣象局初步觀測紀錄，龍捲風移動路徑約250多英哩（約402公里），超過台灣全長394公里，跨越了阿肯色州、密蘇里、田納西、肯塔基4個州。目前氣象局正在研究是屬同一個或是多個龍捲風，若是證實是同一個，將會自1925年以來最長的一次龍捲風路徑。