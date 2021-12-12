萬隆變電所故障起火！一度導致30萬戶停電 台電回應了
針對台北市文山區、新北市中永和一帶，今（12）日上午9點45分左右，多地傳出跳電消息。台電表示，主要是台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，致北市木柵與新北市新店等部分地區共計30萬5418戶停電，目前火勢已撲滅，人員無受傷，截至上午11時12分僅剩台北市文山區1萬5059戶及新北市新店區658戶，共計1萬5717戶停電。
記者顏真真/台北報導
2021-12-12 10:53:02｜2021-12-12 11:31:06
台北市文山區、新店區，新北市中永和一帶，今日上午9點45分左右，多地傳出跳電消息，許多網友在網路上回報，文山區變電所更傳出「冒黑煙」的照片，據了解，變電所在9點42分變電所發生設備故障起火，消防局派員9時50分到達，出動消防車輛20輛、救護車輛2輛、人員57名，火勢在10時23分控制、10時26分撲滅，無人傷亡，惟有部分民眾因停電關係受困電梯中，均已陸續脫困。
台電則表示，主要是台北一次變電所發生設備故障起火，因為是高壓變電所，影響到161kV系統及69kV供電系統停電，讓雙北較南地區包括新北市的永和、中和及台北市文山區有些用戶停電，共計30萬5418戶停電。
台電隨即緊急成立應變中心，並現場派員積極搶修，火勢已迅速撲滅，無人員受傷，截至今日上午11時12分，僅剩台北市文山區1萬5059戶、及新北市新店區658戶，共計1萬5717戶停電。