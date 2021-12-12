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公投攸關國家路線　林飛帆：出來投票、別再走回頭路

▲林飛帆呼籲國人不能走回頭路，1218一定要出門投票。（圖／翻攝自林飛帆臉書）
▲林飛帆呼籲國人不能走回頭路，1218一定要出門投票。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-12 11:43:02

副總統賴清德昨（12）日在台北市西門町商圈，站上肥皂箱宣講公投，吸引相當多民眾駐足聆聽，民進黨副秘書長林飛帆也一同現身發表談話。賴清德說，年輕人總是在國家的關鍵時刻改變國家的命運和走向。政治工作者的任務，就是要結合年輕人的力量，一起鋪出通往國際的道路；林飛帆說，已經走了這麼遠，不要再走回頭路，進步價值的實踐，雖然遭遇困難和挑戰，但逐漸看到了許多成果，拜託大家一定要出來投下四個不同意。

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▲賴清德、林飛帆、吳怡農等人一同在西門町商圈宣講公投。（圖／翻攝自林飛帆臉書）
▲賴清德、林飛帆、吳怡農等人一同在西門町商圈宣講公投。（圖／翻攝自林飛帆臉書）
賴清德說，這次的公投案都已經遷延超過20年，好不容易這些問題都已經有了立法、政策推動、工程興建，真的要再耗20年讓它重新再來嗎？現在沒有時間內耗，必須要團結起來、走出國際。

賴清德說，年輕人總是在國家的關鍵時刻改變國家的命運和走向。政治工作者的任務，就是要結合年輕人的力量，一起鋪出通往國際的道路。希望大家再次發揮關鍵的力量，用四張不同意，讓台灣的未來更有力。

林飛帆則說，大家已經走了這麼遠，不要再走回頭路，拜託大家投下四個不同意。他也謝謝每一位路過的朋友們駐足聆聽，也謝謝每一位給我們加油打氣的朋友。

林飛帆表示，這幾年來，民進黨政府提出主張，希望深化台美關係、推動能源轉型、深化民主制度，穩健的實踐這些價值。雖然遭遇困難和挑戰，但總也一步步的實現，逐漸看到成果。

林飛帆說，這場公民投票，是總統蔡英文的執政路線是否能順利往前走，所推動的台美關係、能源轉型與民主深化是否能繼續發展的關鍵。拜託大家1218一起站出來投票。

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