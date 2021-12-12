籲公投首投族站出來！綠新人楊子賢：自己決定自己的未來
距離12月18日的公投倒數6天，今（12）日一群18歲到20歲的首投族在彰化火車站前以「1218我首投 我會去公投」為號召，邀請台中東海、逢甲、嘉義大學、彰化和美等數位大學一年級首投族同學，到場呼籲首投族，不要放棄替自己的未來做決定的機會，一定要出來投票。民進黨彰化縣議員參選人楊子賢說，首投族的投票意向很重要，希望彰化的3萬首投族能夠站出來投票，自己決定自己的未來。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-12-12 11:54:56
同學葉怡秀觀察，首投族們對這次公投的討論沒有很熱烈，對四項公投議題了解也沒有很深入，但此次公投結果可能影響台灣未來數十年的發展，每一張選票都很重要，希望與他年紀相仿的首投族們能夠回家投票。
楊子賢表示，現在台中海線竟然有立委補選候選人，大剌剌要人民不要看電視，不要看新聞，這種行為完全就是無視人民「知」的權力，限制人民的資訊來源，影響人民的判斷能力，進而達到自己的政治目的。
楊子賢說，這種行為從之前的罷免，到最近的公投，甚至是未來的選舉，都是年輕人無法接受的。今天年輕人大家站出來，就是希望讓大家知道，自己可以決定自己的未來，彰化的首投族有3萬人，這3萬人也有很大的程度將決定所有人未來生活的發展，所以12月18日，一定要回來投下這一票。
內政部戶政司今年7月底戶籍統計資料，18、19歲人數共48萬2236人，這些人將是公投年齡從20歲調降至18歲以來受惠的首投族。