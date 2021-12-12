萬隆變電所事故近6千戶仍停電 台電：最快下午2點前復電
針對今（12）日雙北部分地區發生停電，台電表示，主要是台北一次變電所發生設備故障起火，導致台北市木柵與新北市新店等部分地區共計30萬5418戶停電，截至中午12時13分，尚有台北市文山區5509戶及新北市新店區350戶，共計5859戶停電，最快預計下午2時前可全部復電。
記者顏真真/台北報導
2021-12-12 12:40:01
台電進一步說明整起事經過，在今日上午9時42分台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，使得北市木柵與新北市新店等部分地區共計305418戶停電。
不過，台電隨即緊急成立應變中心，並現場派員積極搶修，火勢已迅速撲滅，無人員受傷，截至上午12時13分，尚有台北市文山區5509戶及新北市新店區350戶，共計5859戶停電，最快預計下午2時前可全部復電。
台電指出，今日逢假日用電較低，預計備轉容量率高達12%以上，維持在供電充裕的綠燈，變電站設備故障起火時，備轉容量率高於10%，相當充裕，電力系統電壓穩定，並無謠傳所指因降壓所造成停電。
另外，新北市中和區一座高壓電塔因本事故引起電纜引起小火，已立即通報消防隊在上午10時38分撲滅火勢，無人員傷亡，台電現場同仁後續進行設備檢查。