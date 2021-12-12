鄧佳華對手女優「加碼6成」還逃跑 處男床戰改D級辣模
鄧佳華向前老闆連千毅請辭後，馬上就接到台灣AV片商「TWAV公司」邀約合作，由「變態太郎」轉為「真田弦一華」。事實上，鄧佳華除了「處男紅包」600元之外並沒有任何片酬，而女優對手部分，片商則以「加碼6成」讓孟若羽答應合作，不過今（12）日將執導該片的導演圤智雨，突然無奈發文，表示孟若羽已經確定辭演，同時公布替代女優。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-12 14:09:00｜2021-12-12 14:23:01
圤智雨表示身為一個導演最害怕的就是演員開拍前辭演，尤其是在開拍前72小時，不過他話鋒一轉，透露若對象是孟若羽就情有可原：「我完全能夠接受，畢竟從女優人選出現以後，不管是網友、IG、臉書、推特或是她的家人朋友，甚至是一些網紅名人都會發文或是開直播攻擊。」坦言在一面倒壓力之下，如果是自己也會選擇辭演。
圤智雨表示非常感謝孟若羽與經紀人的幫忙，因為他在孟若羽辭演後，半小時左右就幫忙找到替代女優「苡若」，同時公開其照片：「170公分，57公斤，32D、26、37，雖然沒有F奶不是小隻馬，但有170大長腿。」最後也希望鄧佳華不要在倒楣了：「看來今天還是帶劇組去龍山寺拜拜，祈求順利吧。」