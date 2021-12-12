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比Delta更溫和？南非醫師：多數Omicron患者14天可康復

▲南非最新數據顯示，近幾周來因新冠住院的患者中，約有30%症狀嚴重，重症率較當地先前幾波疫情少了一半，當地醫生也持續通報，Omicron患者症狀較Delta輕。（圖／美聯社／達志影像）
▲南非最新數據顯示，近幾周來因新冠住院的患者中，約有30%症狀嚴重，重症率較當地先前幾波疫情少了一半，當地醫生也持續通報，Omicron患者症狀較Delta輕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-12 12:51:51

新冠肺炎（COVID-19）的新型變種病毒Omicron持續在全球蔓延，就連在台灣也遭到入侵。最先示警的南非，國內的主流病毒逐漸從Delta病毒轉為Omicron病毒，不過當地數據顯示，近來住院的Omicron病毒患者，僅30%病情較為嚴重，而且大部分病患約14天就能康復。南非當地醫生觀察到的現象也是Omicron病毒的症狀較Delta病毒輕微。

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根據《美聯社》報導，距離南非通報Omicron病毒以來已經過了兩週，當地醫生觀察到，Omicron病毒雖然比起Delta病毒更具傳染力，但患者的症狀更加輕微。

南非當地醫生皮萊（Unben Pillay）表示，雖然他平均每天要為數十名病人看病，但至今仍未送任何人住院，「大多數人能在家控制病情，並且在10至14天的隔離期內康復」，而這當中也包括年長患者，以及本身有疾病的重症高危險群。這也讓皮萊成為擁護Omicron比Delta更「溫和」的一派。

自南非首次通報Omicron以來，也有不少醫生分享類似看法。報導指出，根據南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases，NICD）公布的數據，近幾週因為新冠肺炎住院的患者中，約有30%病情嚴重，重症率較當地前幾波大流行少了一半，並且住院天數也縮短，前幾波疫情約長達8天，不過此次疫情約只有2.8天。最近住院患者中僅3%死亡，遠低於前幾波疫情的20%死亡率。

南非非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute，AHRI）所長哈尼孔（Willem Hanekom）表示，「目前幾乎所有一切都表明Omicron的症狀較輕微」，不過哈尼孔也強調，現在下定論還為時過早，目前爆發這波疫情只有2週，還需要更多數據才能了解Omicron造成的住院率及死亡率。

南非豪登省（Gauteng）在12月的第一週新增病例激增400%，其90%以上都是感染Omicron病毒。皮萊表示，在上一波感染Delta的新冠患者都有呼吸困難及血氧濃度低等問題，並且在感染後幾天內住院，而現在治療的患者症狀較輕、像是流感的症狀，包括身體疼痛及咳嗽。

儘管Omicron病毒的症狀較輕微，但是南非病例仍持續攀升。南非10日新增了2萬2400例確診，11日則新增了1萬9000例，比起幾週之前每天約200例還要高出許多，在過去一個月以來，已經新增9萬人確診。

南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）表示，Omicron病毒推動了疫情反撲，目前南非全國70%病例都來自Omicron病毒。目前南非當地的新冠基本傳染數（reproduction rate，又稱R值）為2.5，是當地疫情以來最高。

南非公衛專家賈薩特（Waasila Jassat）指出，儘管目前跡象顯示Omicron病毒造成的症狀不太嚴重，但是新增確診病例仍可能讓南非醫療系統不堪負荷，進而導致更多重症以及死亡病例。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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