比Delta更溫和？南非醫師：多數Omicron患者14天可康復

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南非當地醫生皮萊（Unben Pillay）表示，雖然他平均每天要為數十名病人看病，但至今仍未送任何人住院，「大多數人能在家控制病情，並且在10至14天的隔離期內康復」，而這當中也包括年長患者，以及本身有疾病的重症高危險群。這也讓皮萊成為擁護Omicron比Delta更「溫和」的一派。
自南非首次通報Omicron以來，也有不少醫生分享類似看法。報導指出，根據南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases，NICD）公布的數據，近幾週因為新冠肺炎住院的患者中，約有30%病情嚴重，重症率較當地前幾波大流行少了一半，並且住院天數也縮短，前幾波疫情約長達8天，不過此次疫情約只有2.8天。最近住院患者中僅3%死亡，遠低於前幾波疫情的20%死亡率。
南非非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute，AHRI）所長哈尼孔（Willem Hanekom）表示，「目前幾乎所有一切都表明Omicron的症狀較輕微」，不過哈尼孔也強調，現在下定論還為時過早，目前爆發這波疫情只有2週，還需要更多數據才能了解Omicron造成的住院率及死亡率。
南非豪登省（Gauteng）在12月的第一週新增病例激增400%，其90%以上都是感染Omicron病毒。皮萊表示，在上一波感染Delta的新冠患者都有呼吸困難及血氧濃度低等問題，並且在感染後幾天內住院，而現在治療的患者症狀較輕、像是流感的症狀，包括身體疼痛及咳嗽。
儘管Omicron病毒的症狀較輕微，但是南非病例仍持續攀升。南非10日新增了2萬2400例確診，11日則新增了1萬9000例，比起幾週之前每天約200例還要高出許多，在過去一個月以來，已經新增9萬人確診。
南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）表示，Omicron病毒推動了疫情反撲，目前南非全國70%病例都來自Omicron病毒。目前南非當地的新冠基本傳染數（reproduction rate，又稱R值）為2.5，是當地疫情以來最高。
南非公衛專家賈薩特（Waasila Jassat）指出，儘管目前跡象顯示Omicron病毒造成的症狀不太嚴重，但是新增確診病例仍可能讓南非醫療系統不堪負荷，進而導致更多重症以及死亡病例。
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