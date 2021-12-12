NBA／Curry被守死 Kerr稱讚76人小將防守厲害
勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)要挑戰單場10顆三分球打破歷史紀錄，不過今(12)日對上76人熄火，全場三分球14投僅3中，繳出18分9籃板，勇士最終也以93:102吞敗，讓出西區龍頭寶座，勇士主帥Steve Kerr(科爾)反倒稱讚24歲小將Matisse Thybulle防守出色。。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-12 13:23:16
Curry本季場均可得27.5分，今天只拿18分，尤其下半場更是只有3分進帳，證明76人對這位神射手可說是嚴加看防，儘管如此Kerr賽後不吝稱讚對手Thybulle對Curry防守相當出色。
Kerr說，「我要讚美Thybulle，他的防守十分優秀，他有身高和運動能力，更用腦袋打球，能把這些能力結合在一起實屬難得，他做得很好，他對Curry的防守，就像我很長時間以來見過的很會防守Curry人一樣好。」
此役過後，Curry生涯例行賽三分球累積2967顆，距離「雷槍」Ray Allen的紀錄還差6顆就能追平，勇士下一場比賽將在14日對上溜馬，不過目前傳出此役Curry將輪休，要把紀錄留在15日出戰尼克，於紐約麥迪遜花園廣場時改寫。