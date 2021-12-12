揪黃捷鶯歌體驗彩繪青花瓷　卓冠廷：歡迎來我的家鄉

返鄉投入土樹三鶯新北市議員選舉的前台中市新聞局長卓冠廷，除了積極勤跑外，更時常找來大咖好友助陣，讓鄉親留下深刻印象。今（12）日卓在鶯歌陶瓷博物館前宣講公投四個不同意，高雄市議員黃捷特別北上陪同，2人也一起體驗DIY手繪青花瓷盤，感受鶯歌豐厚的陶藝文化。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-12-12 13:38:44
卓冠廷說，自己找朋友來站路口宣傳公投已經近2週，今天黃捷到鶯歌，人氣超旺，黃也跟自己說，到核四所在的新北，特別有感觸，因為核四幾十年來花了台灣3000多億，1度電都沒為台灣發過，卻讓整個新北市都要承受核安、核災的風險。
卓冠廷說，今天他也帶黃捷到三鶯地區四處走走，介紹自己的家鄉，並且拜訪鶯歌在地優秀的年輕陶瓷藝術家曾祥軒，並且在指導下，體驗青花瓷彩繪。
卓冠廷說，曾祥軒投入大量時間專精青花瓷彩繪陶藝，有感國內從事手工青花瓷製作的人才已出現斷層，手工製作青花瓷耗時，市面上所見很多都是複印產品，早已失去創作的本質，因此決定推廣手工彩繪的課程，也很熱情的邀請自己和黃捷畫青花瓷盤。
卓冠廷還說，他很開心，因為聽到黃捷說她跟妹妹都很喜歡鶯歌，她妹妹還曾來鶯歌體驗捏陶，這次曾祥軒用圓規教卓與黃，先在陶盤上畫出花的輪廓，再一層一層畫出花瓣，非常的有成就感。
卓冠廷也說，希望大家有機會可以來鶯歌一整天，逛逛老街、親自做一個屬於自己的陶瓷作品。