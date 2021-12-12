中研院女匡列接觸者最新採檢結果出爐 259人全數陰性
中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，中研院P3實驗室染疫女研究人員案16816，匡列接觸者的最新採檢結果出爐，已經驗了249人，目前全數為陰性。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 14:21:59
指揮中心表示，案16816接觸者中在居家隔離的有105人，在自主健康管理的有34人，採檢結果全為陰性。而在列為自我健康監測的340人中，目前已經採檢了120人，也全數為陰性。自我健康監測中剩下未採檢的人數，也將持續由衛生單位評估是否採檢。
現在已確定案16816的病毒株與實驗室Delta變異株相符，感染源判定來自實驗室，跟社區無關。而目前接觸者的採檢結果均為陰性，陳時中於昨日便指出，跡象看起來是往正面方向發展，社區看起來是安全的，但還是要持續密切觀察。（編輯：倪浩軒）
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